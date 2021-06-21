Rıdvan Dilmen açıkladı: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta çalışmayacak

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın ile görüştüğünü ve başarılı hocanın Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası zaferleri yaşayan Sergen Yalçın'ın siyah - beyazlılarla sözleşmesi sona ermişti. Henüz yeni kontrat imzalanmayan Yalçın ile Beşiktaş yönetimi arasındaki görüşmeler bir süredir devam ediyor.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Rıdvan Dilmen neler söyledi?

Dilmen, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

"Süreç uzadıkça her gün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, 'Yazabilirsin hocam' dedi.

'Kimseyi kırıp, dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım' dedi.

"Ben yine de; Beşiktaş Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum. Beşiktaş - Sergen Yalçın kopması beni Fenerbahçeli bir futbol adamı olarak üzdü.

"Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim. Umarım yanılırım."

Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın Vodafone Park'ta bir kez daha bir araya gelmişti.

Süreç uzadıkça hergün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, “yazabilirsin Hocam” dedi. “Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım” dedi!! — Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) June 21, 2021

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş kariyeri

2019-2020 sezonunda Abdullah Avcı'nın yerine göreve gelen başarılı çalıştırıcı takımını üçüncülüğe kadar taşımıştı.

Trabzonspor'un ceza almasının ardından geçen sezon başında Şampiyonlar Ligi için eleme oynayan siyah - beyazlılar PAOK'a mağlup olmuştu.

2020-2021 sezonunda haftalar ilerledikçe daha iyi bir oyun ortaya koymaya başlayan Beşiktaş Süper Lig'de Galatasaray'ın averajla önünde yer alarak şampiyonluğunu ilan etmişti.

Türkiye Kupası'nda da finale yükselen siyah - beyazlılar Antalyaspor'u mağlup ederek sezonu çift kupayla kapatmıştı.