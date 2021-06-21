Sirigu değişikliğinin nedeni Mancini'nin kariyerinde gizli

İtalya teknik direktörü Roberto Mancini, Euro 2020'de oynadıkları üç maçta kadrodaki 26 oyuncunun 25'ine süre verdi.

Euro 2020’de grubunu lider tamamlayan İtalya’da şu ana kadar forma şansı bulamayan tek oyuncu üçüncü kaleci Alex Meret.

Galler maçının 89. dakikasında kalede değişikliğe giden Mancini, Donnarumma’nın yerine Sirigu’yu oyuna sürmüştü. Alışılmışın dışındaki bu değişikliğin ardında, Mancini’nin kadrodaki herkese süre verme isteği yatıyor.

Roberto Mancini’nin bu konudaki hassasiyeti oyunculuk günlerine dayanıyor. İtalya’nın 1990 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Mancini, o turnuvada hiç sahaya çıkamamış olmasını en büyük pişmanlıklarından biri olarak niteliyor.

Azeglio Vicini yönetimindeki İtalya, 1990 Dünya Kupası’nı üçüncülükle tamamlarken Mancini; Gianluca Vialli, Salvatore Schillaci, Andrea Carnevale ve Roberto Baggio gibi yıldız isimlerin arkasında süre bulamamıştı.

Geçmişteki turnuvalara göz attığımızda, özellikle Euro 2016’da, İtalya’nın yetenek havuzunu bu yıl olduğu gibi sonuna kadar kullandığını görüyoruz. Bu strateji her zaman başarıyı getirmese de, İtalyan teknik adamlar genellikle geniş bir rotasyon tercih ediyor.

Euro 2016: Antonio Conte

Conte, Avrupa Şampiyonası kadrosuna çağırdığı 23 oyuncudan 22’sine şans vermiş, Fransa’da sahaya ayak basmayan tek isim Marchetti olmuştu.

Euro 2016’ya da tıpkı Euro 2020 gibi ikide iki yaparak giren İtalya, gruptaki son maçında İrlanda’ya karşı rotasyona gitme şansı bulmuştu.

İrlanda’ya 1-0 yenilmesine rağmen gruptan lider çıkan İtalya, çeyrek finalde Almanya’ya penaltılar sonucunda kaybederek elendi.

2014 Dünya Kupası: Cesare Prandelli

Prandelli’nin kadrosundaki 23 oyuncunun 21’i turnuvada forma giyme fırsatı buldu. Ancak kupaya İngiltere galibiyetiyle moralli başlayan İtalya, kalan maçlarda hayal kırıklığı yaşadı.

İkinci maçta Kosta Rika’ya karşı şok bir yenilgi alan İtalya’da Prandelli, kritik Uruguay mücadelesine açılış maçında İngiltere’ye karşı kullandığı 11’de dört değişiklik yaparak başladı.

Ancak Uruguay’a da tek golle boyun eğen İtalya, grubu üçüncü sırada tamamlayarak Dünya Kupası’na veda etti.

2010 Dünya Kupası: Marcelo Lippi

23 kişilik kadroda yer alan isimlerin dördü hiç süre almadı (De Sanctis, Bonucci, Bocchetti ve Palombo).

Paraguay, Slovakya ve Yeni Zelanda ile aynı grupta yer alan İtalya, şaşırtıcı biçimde galibiyet dahi alamadan son sırada kaldı.

Euro 2008: Roberto Donadoni

Avusturya ile İsviçre’nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Donadoni, dört oyuncusuna şans vermemişti (Amelia, De Sanctis, Gamberini ve Borriello).

Gruptan son maçta gelen Fransa galibiyetiyle çıkan İtalya, çeyrek finalde şampiyon İspanya’ya penaltılar sonucunda elendi.

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