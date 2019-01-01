Ahmet Nur Çebi: Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun gündemimize gelmedi

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın gerçeklerine göre hareket edeceklerini, şov yapmak için transfer yapmayacaklarını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN Sports' tan Gürler Akgün'ün sorularını cevapladı.

Beşiktaş'ın ekonomik gerçekleri olduğunu vurgulayan Çebi, "Kulübün durumu ortada, yapacağımız transferleri şov amacıyla yaparsak bunun bize bir faydası olmaz. Bonservisi elinde olan, geleceğimize ışık tutabilecek futbolcuları seçerek devam etmek istiyoruz. Taraftarımız buna biraz üzülebilir ama ben Beşiktaş taraftarına yalan söylemeyeceğim, şeffaf olacağım. Biz geleceğin Beşiktaş'ını kurmak istiyoruz" dedi.

Anderson Talisca'nın transfer süreci hakkında ortaya atılan iddiaları da değerlendiren Çebi, "Talisca, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun şu ana kadar gündemimize gelmedi ve gelmeyecek kimsenin gündemde tutulmasını istemiyoruz. Bizim şu anda gündemimizde bu isimler yok, sanırım Beşiktaş taraftarının isteği, arzusu olarak algılattırılıyor ama gerçekler aynı değil. Talisca ve Aboubakar bizim bütçelerimize uygun düşerse gelirler, uygun düşmezlerse gelmezler. Şov yok, gerçekler var" şeklinde konuştu.

Beşiktaşlı futbolculardan şampiyonluk sözü aldığını da vurgulayan Çebi, "Futbolcularımız ile de konuştuk. Biz bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Hepsinden de söz aldık. Futbolcularımız en iyisini yapacağını ve gayret göstereceğini söyledi. İyi niyet, gayret önemli" ifadelerini kullandı.