Ahmet Nur Çebi: Atiba Hutchinson başkanlığa aday olacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi şampiyonluktan emin sözlerle bahsederken Atiba Hutchinson'a da kulüpte yeni bir görev biçti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk konusunda net konuşarak sezon sonunda zaferin siyah-beyazlıları beklediğini söyledi.

Zirve koltuğunda oturan Beşiktaş rakipleriyle aradaki puan farkını açma şansını iki maçtır elinden kaçırdı.

Süper Lig'deki son iki karşılaşmasından birer puanla dönen siyah-beyazlılar ile ikincilik koltuğundaki Fenerbahçe arasındaki fark üçe düştü.

Ahmet Nur Çebi ne söyledi?

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yalnızca iki maçın kaderlerini belirleyemeyeceğini vurguladı.

"Son 2 haftada yaşadığımız puan kayıpları sonrasında kamuoyunda şampiyon olamayacağımız yönündeki algının art niyetli olduğunu düşünüyoruz."

"Ben ve arkadaşlarım şereflik şampiyonlukları kovalayan bir ekibiz. Bundan yolumuzu değiştirmeyeceğiz. Şampiyonluklar ekip işidir. Tekik kadro, futbolcular ile birlikte inandık."

"Bütün Beşiktaşlıların da buna inanmasını istiyorum. Bu senenin şampiyonu 13. sıradayken de Beşiktaş diyordum. Lideriz yine diyorum. Şampiyon yine biziz. Onurlu ve şerefli şampiyonluk kovalayan Beşiktaş, bunu bu sezon görecektir"

"Bizim puan kaybımıza sebep olan Anadolu takımlarının aynı oyunlarını rakiplerimize karşı oynayacağına da inanıyorum. Medyada bazı yorumcular, Beşiktaş kötü oynuyor, eliyle şampiyonluğu verdiği algıdan vazgeçmeli. Bunları camiamız dikkate almasın"

"Şu anki algı tamamen Beşiktaş'a yönelik algı operasyonudur. Biz 3 puan önde olmamıza rağmen bir türlü şampiyon demeye dilleri varmıyor. Sorun değil 6 hafta daha bekleriz."

Ahmet Nur Çebi, Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşması hakkında ortaya atılan iddialar hakkında da konuştu.

"Demba Ba çok dürüst, onurlu ve gururlu bir futbolcu. Hayatı boyunca da buna titizlikle davrandığını biliyorum. Dünkü olay beni gerçekten şaşırtmıştı. Dünkü olayı da bilmiyorum. Eğer bir şey varsa da Demba Ba ağzının fermuarını açar umarım. İlginç bir durum. Bir şey varsa umarım söyler, yoksa da olmadığını söyler. Alışılageldik bir şey değil."

"Atiba Hutchinson başkanlığa aday olacak"

"Diğer takımların motivasyonu, umarım Beşiktaş'ın iyi oynamasından kaynaklanıyordur sadece. Umuyorum ki, düşme hattında mücadele ederken, bizimle dişediş oynayan rakiplerimiz, diğer rakiplerimize karşı da aynı istek ve coşkuyla oynamasını temenni ediyorum.

Daha 6-7 maç var. Erken şampiyonluk ilanı yapılmamalı dedim. Kamuoyundaki algı nedeniyle son 2-3 hafta neler demeye başladık. Efendiliğimizle, diğer takımlara saygımızdan söylemiyorduk. Artık diyorum, şampiyon biziz. Onların da demesi bizi mutlu edecektir.

Atiba'yı herhalde genel kurul üyesi yapacağız. Başkanlığa aday olacak. Tek rakibim o olacak. Bu biraz da şaka, kıymetini belirtmek için söylüyorum."

Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Son iki Süper Lig maçından birer puan alan Beşiktaş, 24 Nisan'da Kayserispor'u konuk edecek.

Siyah-beyazlılar 28 Nisan'da Rizespor'un konuğu olacak ve 1 Mayıs'ta Hatayspor'u ağırlayacak.

72 puanla Süper Lig'in zirvesinde yer alan Kartal'ın rakipleriyle arasında Fenerbahçe ile 3, Galatasaray ile 6 puan fark bulunuyor.

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