Gerard Pique, Lionel Messi'nin geleceği için önemli faktörü belirledi

Gerard Pique takım arkadaşı Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili her kararının destekçisi olacak ancak bu konudaki önemli faktörün altını çiziyor.

Lionel Messi'nin Barcelona'daki sözleşmesinin bitimine iki ay kala takım arkadaşı Gerard Pique, Arjantinli'nin geleceği için hakkında konuştu.

Messi'nin Camp Nou'daki sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor ve kulüp ile henüz sözleşme yenileme görüşmelerine başlamadı.

Katalan devi şu anda mali zorluklarla boğuşuyor ve yeni başkan Joan Laporta'nın Messi'yi ikna edeceğine dair umutlara rağmen henüz bir ilerleme kaydedilmedi.

Gerar Pique ne söyledi?

Movistar'ın Universo Valdano programında konuşan Pique, takım arkadaşı Lionel Messi'nin mutlu göründüğünü ve bunun geleceği için önemli olduğunu söylüyor.

"Geleceği hakkında ne olacağını daha önce size söyleyemezdim. Son aylarda ise daha mutlu göründüğünü düşünüyorum. Bu önemli."

"Takım kaptanı olduğu için ekibi etkiliyor. Kulüp çok iyi gidiyor ve buradaki payın çoğu Messi'nin."

"Messi senelerdir takımda bizimle birlikte. Onu iyi tanıyoruz ve kararını destekleyeceğiz. Yaptığı şeyler için minnettar olmalıyız."

Gerard Pique, 12 kurucu kulübün önderliğinde kurulan Avrupa Süper Ligi'ni de değerlendirdi.

"Oyuncunun bakış açısından, küresel bir vizyonla bakarsam bunun futbol dünyası için uzun vadede olumlu olduğunu düşünmüyorum."

"Barça şu anda Süper Lig'in kurucularından biri. Kulübün ekonomik durumunda bu kararın çok önemli bir nedeni olduğunu düşünüyorum."

"Barça'nın başkanlık koltuğuna oturursam Laporta'nın yapması gereken bu, ekonomik durum çok kötü. Kulüp en iyi kararı verecek."

Bu sezon Lionel Messi

Bu sezon La Liga'da 28 karşılaşmaya çıkan Lionel Messi, 23 gol, 8 asist kaydetti.

Arjantinli yıldızın bu sezon toplamda 31 gol, 11 asisti var.

Editör Yorumu

Çocukluk kulübünde yönetimle sıkıntı yaşayan Lionel Messi geçtiğimiz yaz Barcelona'dan ayrılmayı kafasına koymuştu ancak kontrat engeli onu takımda tuttu.

Sezon başında takımda yaşadığı mutsuzluk performansına da yansıyan Arjantinli yıldız son dönemlerde oldukça mutlu görünüyor.

Ayrıca Messi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kariyerini yalnızca bir kulüpte tamamlamanın özel bir durum olduğunu söyledi.

Arjantinli'nin takımda kalmasında Joan Laporta'nın transfer politikası oldukça önem taşıyacak olsa da Messi gelecek sezon yoluna Barcelona'da devam edecek gibi görünüyor.

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