Pep Guardiola: Avrupa Süper Ligi için özür dilemelerine gerek yok

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, İngiliz devinin yönetiminden özür beklemiyor.

Manchester City yönetimi, Avrupa Süper Ligi konusunda pişmanlığını dile getirirken İngiliz ekibinin menajeri konu hakkında konuşmak istemiyor.

Çarşamba günü Aston Villa'yı 2-1 yendikleri maçın ardından konuşan İspanyol menajer, Avrupa Süper Ligi karmaşasına kapalı olduğunu ve 'sahada neler olup bittiğini tartışmayı' tercih edeceğini belirtti.

Manchester City'nin Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararının ardından kulübün CEO'su Ferran Soriano, birçok kişinin kulüp değerlerine aykırı olduğunu düşündüğü organizasyona katılma kararından dolayı taraftarlardan özür diledi.

Pep Guardiola ne söyledi?

Manchester City Menajeri Pep Guardiola ise kendisinden özür dilemeye gerek olmadığını söylüyor.

"Bu adamları tanıyorum ve özür dilemelerine gerek yok,"

"Başkanım (Haldun El Mubarek) ve CEO'm, kim olduklarını biliyorum, önemli olan şey bu. Kapalı bir konu, bitti."

İspanyol menajer, 2020-21 sezonunda şampiyonluğa kolay ilerlemediklerini vurguluyor.

"Hayatımızın en zor sezonu diyebiliriz. Bu bölümü bitirmek zorundayız, üç maç daha ve biz şampiyonuz."

Manchester City'yi ne bekliyor?

Guardiola'nın öğrencileri, 28 Nisan'da Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain randevusuna çıkmadan önce İngiltere Lig Kupası finalinde Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

Premier Lig'de ise beş maçı kalan Manchester City, ikinci sırada yer alan Manchester United'ın 11 puan önünde.

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