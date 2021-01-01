Avrupa Süper Ligi'nin asıl kurucusu ortaya çıktı

Manşetlerdeki isimler Florentino Perez ve Andrea Agnelli fakat olayın perde arkasından Josep Maria Bartomeu var.

Avrupa Süper Lig'in kurulmasında öncülük eden kişiler sadece Florentino Perez ve Andrea Agnelli miydi?

Evet bu iki isim çok ön plana çıktı fakat arkada bazı gizli kahramanlar da vardı. Bunlardan biri de Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu'dan başkası değil.

Bartomeu, kulüpte geçirdiği süre boyunca Avrupa Süper Ligi görüşmelerine birkaç yıl öncülük etti.

Goal, Barcelona'nın Juventus, Real Madrid, Manchester United ve Arsenal'e bu beş yıllık planda öncülük ettiğini ortaya çıkardı.

Potansiyel bir Avrupa Süper Lig tartışmaları 2015-16 sezonunda şekillenmeye başladı ve bu tartışmalar sonunda 12 kulüp, pazar günü yeni turnuvası oluşturduklarını duyurdu.

Bununla birlikte, taraftarlar ve oyunculardan gelen tepkiler sonrasında takımlar geri çekildikçe bu plan çöktü.

Avrupa Süper Ligi'nin temelleri

Goal, ilk olarak 2015-2016 sezonunda başlayan tartışmaları öğrendi ve futbolun seçkin kulüplerinden bazıları, dünyanın en iyi takımlarının yer aldığı bir rekabet üzerine kafa yordu.

Ancak, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ve UEFA'nın bu görüşmeler daha somut hale gelmeden kulüpleri sakinleştirmesiyle bu tartışmalar fazla ileri gitmedi.

Fakat Bartomeu, Süper Lig'in gerçeğe dönüşmesi için baskı uyguladı ve potansiyel yeni rekabetin temellerini belirlemek için Juventus ve ECA Başkanı Andrea Agnelli ile birleşti.

Kısa süre sonra Real Madrid'de Florentino Perez'in yanı sıra Manchester United ve Arsenal de onlara katıldı. UEFA ve ECA, 2021 yılına kadar Şampiyonlar Ligi formatını tanımlayan yeni bir anlaşma imzaladı.

2018'de UEFA'nın para dağılımını görüldükten sonra Barcelona, Süper Lig konusunda anahtar kulüp oldu. O zamanlar Bartomeu plana aşina olan tek yönetim kurulu üyesiydi ve iki yöneticiyle birlikte bunu gerçeğe dönüştürmek için gizlice çalıştı.

Bartomeu diğerleri, turnuvanın yerel liglerle birlikte nasıl çalışacağ, ilgili kulüpler arasında nasıl gelir elde edileceği ve dağıtılacağı dahil olmak üzere rekabetin formatını tanımlanırken sızıntıları önlemek için bir gizlilik anlaşması imzaladı.

Real Madrid'de Perez de planı ilerletmek için ne gerekiyorsa yapmaya istekliydi.

Plan 2020'de kesinleştiğinde, Bartomeu başkanlığı sona ererken bnile bunu yönetim kurulu ile paylaşmaya hazırdı. Başkan, gizlilik anlaşması nedeniyle göremedikleri niyet belgesinin imzalanmasını onaylayan kurula projeyi anlattı.

Bartomeu'nun yerine geçen Joan Laporta, kulübe girecek para miktarını gördükten sonra sözleşmeyi cumartesi günü imzaladı. Yine de, para dağıtımı gibi karar verilmesi gereken konular olduğu için belge hâlâ tamamlanmadı.

Bu dağılım, ilgili 12 kulüp arasında eşit olmayacaktı. Bu yüzden resmiyete dökülmedi ve hiçbir zaman tam olarak kararlaştırılmadı.

Barcelona, ​​son günlerde yaşanan olaylara rağmen hâlâ Avrrupa Süper Ligi'ne inanıyor.

Kulüp, Goal'e verdiği demeçte şunları söyledi:

"Daha fazla finansal kaynak sağlayan ve aynı zamanda yerel ligleri koruduğumuz için çok çekici bir spor müsabakası olduğuna inanıyoruz."

Şimdi, neredeyse tüm kurucu üyelerin geri çekilmesinin ardından Barcelona, UEFA ile yeni bir anlaşmaya varmak için görüşmeler yapılacağına ikna olmuş durumda. Bu yüzden henüz resmi bir açıklama yapmadılar.