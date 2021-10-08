Sergio Aguero, Barcelona ile anlaşmadan önce İtalyan devinden gelen teklifi geri çevirmiş.

Manchester City’nin ve Premier Lig’in efsane golcüsü Sergio Aguero, sözleşmesinin sona ermesiyle takımından ayrılmış ve Barcelona ile anlaşmaya varmıştı.

Arjantinli golcünün bu kararında yakın arkadaşı Lionel Messi ile aynı takımda oynayabilme hayalinin yattığı biliniyordu. Ancak Messi’nin ayrılığıyla bu ihtimal, yalnızca Aguero’nun hayallerinde kalmış oldu.

Tecrübeli oyuncunun Barcelona ile anlaşmadan önce Juventus’tan gelen teklifi reddettiği ortaya çıktı.

Aguero’dan Juventus’a ret

Sport kaynaklı habere göre Aguero, Katalan ekibiyle sözleşme imzalamadan önce Juventus’tan gelen iki teklifi de reddetti.

Barcelona kararında Lionel Messi faktörünün etkili olduğu Aguero, bu sebepten ötürü kararını La Liga temsilcisinden yana kullandı.

İtalyan devi, Cristiano Ronaldo’yu Manchester United’a göndermesinin ardından transferin son gününde eski oyuncusu Moise Kean’ı kadrosuna katmıştı.

Ancak Messi’nin mali şartlar sebebiyle Barcelona ile sözleşme imzalayamaması ve Paris Saint-Germain ile sözleme imzalaması üzerine, Aguero – Messi ikilisi Barcelona’da birlikte forma giyememişti.

Sakatlıklarla boğuşan Aguero, henüz yeni takımının formasını giyemedi. İspanya’ya transfer olmaktan mutsuz olmayan oyuncunun kısa sürede sakatlığını tam anlamıyla atlatması ve Barcelona forması ile sahaya çıkması bekleniyor.

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