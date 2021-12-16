Afrika Uluslar Kupası, Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal mi edilecek?

Premier Lig kulüpleri, gelecek ayki Afrika Uluslar Kupası'nın dünya çapında artan koronavirüs salgını nedeniyle erteleneceğine inanıyor.

Omicron varyantının dünyaya yayılmasıyla Avrupa kulüpleri, oyuncularını bu turnuvaya gönderme konusunda tedirgin.

9 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında Kamerun'da gerçekleşecek olan Afrika Uluslar Kupası, çok sayıda üst düzey oyuncunun milli takımlarına katılmak için kulüplerinden ayrılacağı anlamına geliyor.

Afrika futbolunun yönetim organı olan CAF’ın, turnuvanın iptal olacağına dair söylentileri reddetmesine rağmen bu konu hakkındaki söylemler artıyor.

Avrupa Kulüpler Birliği konuyla ilgili CAF'a yazdığı mektupta; turnuvaya yönelik gerekli şartları oluşturmaması halinde, Avrupa kulüplerinin oyuncularını Afrika Uluslar Kupası'na göndermeyeceği vurgulanıyor.

Ne söylendi?

Daily Mail’de yer alan habere göre; Avrupa Kulüpler Birliği, turnuvayla ilgili endişelerini dile getirmek için CAF'a şu mektubu yazdı:

“Pandemi nedeniyle, oyuncularını Afrika Uluslar Kupası’na gönderecek kulüpler bu turnuvanın yapılmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

“Her şeyden önce kulüplerin görevi, her oyuncunun sağlığının gerektiği gibi korunmasını sağlamaktır. Kulüplerin, lig maçlarında oyuncusuz kalma ihtimali büyük bir sorun oluşturabilir.

“Kupada görev yapacak oyuncuların, geçerli kurallara uygun olarak ulusal görevlerinin ardından, kulüplerine tam zamanında dönmeleri gerekiyor.

“Geçerli protokollerle ilgili olarak bildiğimiz kadarıyla, CAF henüz Afrika Uluslar Kupası için uygun bir tıbbi ve operasyonel protokol sunmadı. Bu protokoller olmadığı takdirde, kulüpler oyuncularını turnuvaya göndermeyecekler.”

Liverpool’dan Mohamed Salah ve Sadio Mane, Manchester City’den Riyad Mahrez ve Chelsea kalecisi Edouard Mendy de dahil olmak üzere Premier Lig’de oynayan birçok yıldız futbolcu, bu turnuvada olmayı planlıyor.

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