Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu: Detaylar

Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda gelecek sezon Süper Lig'de kalıyor.

Galatasaray ile yolları Mart ayında ayrılan Younes Belhanda için Trabzonspor devrede.

Sarı-kırmızılı kulüp, Sivasspor karşılaşmasının bitiminde yönetime yönelik açıklamalarının ardından Faslı futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Bir süredir kulüpsüz olan 31 yaşındaki oyuncu gelecek sezon da yoluna Süper Lig'de devam edecek.

Younes Belhanda'nın yeni kulübü

Fanatik'in haberine göre; gelecek sezon çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Younes Belhanda'nın transferini bitirmeye çok yakın.

Bordo-mavili ekip, Faslı oyuncuya 1,5 milyon euro'dan 3 yıllık bir teklifte bulundu.

Bu teklife olumlu bakan Belhanda'nın şartı ise imza parası.

Abdullah Avcı'nın da onayından geçen hamle için Trabzonspor yönetimi, Belhanda'nın imza parası talebini minimuma indirmek istiyor.

Ayrıca haberde Faslı yıldızın ailesinin de Türkiye'de kalmak istediği kaydedildi.

Younes Belhanda'nın sözleşmesi neden feshedildi?

Belhanda, Süper Lig'de oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluşa verdiği röpörtajda saha zemeni nedeniyle sarı kırmızılı yönetimi hedef almıştı.

Sarı kırmızılı kulüp ise sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Faslı futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshetti.

"Oyuncunun kulüp imajına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir."

Açıklamaya göre Belhanda'nın, daha öncede sözleşme ve kulüp iç disiplin yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirdi.

Buna göre Belhanda'nın profesyonel futbolcu sözleşmesinin FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. maddesi uyarınca 10 Mart'tan itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedildi.

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