Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli: Sergen Yalçın cahillik etti

Adana Demirspor'da forma giyen İtalyan oyuncu Mario Balotelli, Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'a yaptığı hareket hakkında konuştu.

Süper Lig'de, Beşiktaş deplasmanında 3-0 geriye düşen Adana Demirspor, müsabakadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmayı başarmıştı. Adana Demirspor forması giyen italyan yıldız Mario Balotelli, Beşiktaş'a karşı takımının ikinci golünü atarken üçüncü golde ise asist yapmıştı.

İtalyan yıldız Mario Balotelli, Beşiktaş'a gol attıktan sonra Sergen Yalçın'a yönelik yaptığı hareket hakkında açıklamalarda bulundu.

Ne söylendi?

A Spor'a konuşan Maria Balotelli: "Sergen Yalçın'ın hakkımda ne söylediğini bilmiyordum ve bana anlattılar. Tanımadığınız insanlar hakkında bir şeyler söylemek çok yanlış. Ben bu tip söylemlerden nefret ediyorum. Bu tür konuşmalar çok cahilce ve Sergen Yalçın cahillik etti. Ben böyle bir şey asla yapmadım.

"Sergen Yalçın'ın, bana 'beyni yok' dediğini duyduğumda çok üzüldüm. Bu bana ayrı bir motivasyon kazandırdı. Soyunma odasında hocamdan beni oynatmasını istedim çünkü sahada verilecek bir cevabım vardı.

"Akıllı mıyım, değil miyim? Beyinsiz miyim, değil miyim? Kendisine gösterecektim. Benim sorunum Beşiktaşlı futbolcular ya da tribündeki taraftarlar değil. Olamaz da... Onların bana nasıl baktığını biliyorum" dedi.

Balotelli, Fatih Terim ve Samet Aybaba hakkında konuştu

İtalyan yıldız Mario Balotelli, Türkiye'deki teknik direktörlerden sadece Fatih Terim'i tanıdığını belirtti. Balotelli, Adana Demirspor'daki eski hocası Samet Aybaba ile neler yaşadıklarından da bahsetti:

"Türk hoca olarak sadece Fatih Terim'i tanıyorum. Kendisiyle görüşme fırsatım olmadı ama herkes onun iyi bir insan ve iyi bir hoca olduğunu söylüyor.

"Samet Aybaba ile konuşmaya çalışıyordum ama benimle konuşmuyordu ve sürekli erteliyordu. Bana, 70 dakika oynayabilirsin deseydi saygı duyardım ama Samet Aybaba bana hiçbir zaman net konuşmadı. Bu yüzden, bana saygı duymadığını hissettim ve sinirlendim."

Mario Balotelli'nin bu sezonki performansı

Sezon başında Adana Demirspor fromasını giyen yıldız oyuncu Mario Balotelli, Adana'daki ilk günlerinde istediği seviyeye ulaşamasa da zamanla performansını artırmayı başardı.

Mario Balotelli, şu ana kadar Adana Demirspor ile 10 müsabakaya çıkarken 5 gol attı ve 2 de asist yaptı. Böylece, İtalyan golcü takımı adına 7 gole direkt katkı sağladı.

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