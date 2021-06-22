Adama Traore yeniden Barcelona forması giyebilir

La Masia akademisinden yetişen Adama Traore’nin Barcelona’ya dönmesi gündemde.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Wolverhampton’da forma giyen Adama Traore’nin adı bir süredir altyapısından yetiştiği Barcelona ile anılıyor.

İspanya milli takımının da formasını giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, doğup büyüdüğü şehir olan Barcelona’ya dönmeye sıcak bakıyor.

Transfer söylentileri hakkında RAC1 kanalına konuşan Traore, Barcelona’yı evi olarak gördüğünü söyledi.

“Barcelona benim evim. Orada büyüdüm ve 10 yıl Barcelona’da oynadım.”

“Menajerimle görüşmem gereken şeyler var. Ayrıca Barça’nın beni nasıl bir rolde düşündüğünü öğrenmeliyim.”

Adama Traore'nin kariyeri

2004-2013 yılları arasında La Masia’da top koşturan Traore, 2013’te Barcelona B Takımı’na, 2015’te ise A takıma yükseldi.

A takımda iki sezonda yalnızca dört resmi maça çıkabilen Traore, daha fazla forma şansı bulabilmek için İngiltere’ye gitmişti.

Mali kökenli oyuncunun Ada’daki ilk durağı Aston Villa oldu. Ancak buradaki ilk sezonunda takım küme düşünce Traore, Middlesbrough’ya transfer oldu.

Boro ile bir kez daha ligden düşme üzüntüsü yaşayan Traore, bir sezon Championship’te mücadele ettikten sonra Wolverhampton ile Premier Lig’e dönüş yaptı.

Wolverhampton formasıyla 131 maça çıkan Traore 10 gol kaydetti. Buradaki başarılı performansıyla geçen yıl İspanya milli takımına çağrılan Traore, Euro 2020 kadrosunda da kendine yer buldu.

Bruno Lage'ın tercihi önemli

Wolverhampton’da kısa süre önce yaşanan teknik direktör değişikliğinin Traore’nin takımdaki geleceğini nasıl etkileyeceği merak konusu.

Geçen sezon ligi 13. sırada tamamlayan Wolverhampton, Nuno Espirito Santo’yu görevden alarak takımın başına Bruno Lage’ı getirmişti.

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