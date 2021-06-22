Manchester United, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Paul Pogba’yı Varane transferinde kullanmak istiyor.

Harry Maguire’ın yanına yıldız bir stoper takviyesi yapmak isteyen İngiliz devi, Real Madrid’den ayrılması gündemde olan Raphael Varane ile ilgileniyor. Daily Mirror’ın haberine göre Manchester United, bu transfer için Real Madrid’e Paul Pogba’yı teklif etti.

Real Madrid’de 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ve Fransa Milli Takımı ile de Dünya Kupası şampiyonu olan Varane’ın 80 milyon pound gibi bir bonservis bedeli karşılığında La Liga temsilcisinden ayrılabileceği konuşuluyor.

Varane’ın da sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmasını bir koz olarak kullanmak isteyen Manchester United, bu transferi daha uygun bir bedelle tamamlamayı umuyor.

Manchester United’ın Varane planı

İspanyol basınında yer alan haberlere göre bütçesinin büyük kısmını Jadon Sancho transferinde kullanmak isteyen Manchester United, Varane için 35 milyon pound’dan fazla bir bonservis bedeli ödemeye sıcak bakmıyor.

Bu gelişmelerin üzerine Manchester United yöneticilerinin de Raphael Varane karşılığında Paul Pogba’yı takasta önerebileceği belirtiliyor.

2020 yılında verdiği bir röportajda hayalinin Real Madrid’de oynamak olduğunu belirten Pogba’nın adı son yıllarda İspanyol deviyle ciddi bir şekilde anılıyor.

AS’ın haberine göre Manchester United, Real Madrid’in kapısını “Varane karşılığında Pogba” teklifiyle çaldı.

Ancak Kylian Mbappe ve Erling Haaland ikilisinden birini kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, bu takas teklifine pek sıcak bakmıyor.

Pogba’nın Manchester United’daki geleceği

Ayrıca Pogba’nın menajeri Mino Raiola’nın da Manchester United’la yeni biz sözleşme için görüştüğü belirtiliyor. Hatta The Sun’ın haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Pogba’ya haftalık 400 bin pound teklif etmeye hazırlanıyor. Fransız yıldız, bu sözleşme teklifine imza attığı takdirde Premier Lig’in en yüksek maaşlı oyuncusu olacak.

Pogba ise henüz yeni sözleşme için Manchester United yetkilileriyle görüşmediğini açıklamıştı: “Herkesin bildiği gibi bir yıllık kontratım kaldı ancak henüz kulüpten somut bir teklif almadım.”

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