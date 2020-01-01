Acun Ilıcalı: Fortuna Sittard ile ilgileniyorum

Hollanda'nın Fortuna Sittard kulübünü satın alacağı dedikoduları hakkında konuşan Acun Ilıcalı, iddiaları kabul etti.

TV8'in sahibi ve eski spor muhabiri Acun Ilıcalı, son dönemde çıkan iddialar hakkında konuştu.

Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı satın alacağını itiraf ederken amacının futboluna genç yetenekler kazandırmak olduğunu söyledi;

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"Evet ben Fortuna Sittard ile ilgileniyorum. Bunu netleştirmek için de yakında Türkiye’ye geleceğim. Amacım genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmak. Bugüne kadar hayatım hep genç yetenekleri bulmakla geçti. Tutkum olan futbolda da bunu neden yapmayayım. O yüzden bu konuda açıkçası hevesim var, böyle bir düşüncem var. Olabilir, olmaya yakın diyeyim."

Daha fazla takım

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün de, geçtğimiz günlerde iddiaları doğrulayarak ulaşım engelinin kalkması sonrasında yol haritasının belirleneceği bir görüşme gerçekleştireceklerini açıklamıştı;