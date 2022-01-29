AC Milan’ın Fransız yıldızı Giroud: “İtalya’da hakemler İngiltere’ye göre daha çok düdük çalıyor”

Olivier Giroud, İtalya'da hakemlerin İngiltere'ye göre daha hassas olduğunu ve Milan'ın projesine hemen ikna olduğunu söylüyor.

35 yaşındaki Arsenal ve Chelsea'nin eski forvet oyuncusu geçen yıl Temmuz ayında Milan'a transfer oldu. Teknik direktör Stefano Pioli'nin ekibinin önemli bir parçası.

Sakatlık sorunu

Colinterview'a konuşan Giroud ilk olarak bu sezon yaşadığı sakatlık sorunlarından ve şimdi ne kadar iyi hissettiğinden bahsetti.

"Sezonun ilk bölümünde bazı olağandışı fiziksel sorunlar yaşadım. İyi başladıktan sonra Eylül ayında COVID'e yakalandım ve ardından sırt problemlerim oldu.

“Negatif testten üç gün sonra kendimi zorladım ve sakatlandım. Şampiyonlar Ligi'nde Anfield'a gidecek gruptaydım ancak geri döndüm ve kendime zarar verdim. Ağrı altı hafta sürdü ve bir süre oynamadım.

“Bundan sonra bir ay boyunca ayak bileği sorunları yaşadım. Şimdi çok iyi hissediyorum, acı çekmeden oynama imkanım var ve bu profesyonel bir oyuncuysanız ve özellikle 35 yaşındaysanız bir lüks."

İtalya'ya geliş ve farklılıklar

İtalya'ya gelişinden ve Serie A ile Premier Lig arasındaki farklılıklardan da bahsetti.

“Büyükannemin kökenleri sayesinde biraz İtalyanca bildiğim için diğerleriyle iletişim kurmak benim için kolay oldu. Birkaç kelime biliyordum ve bu önemlidir.

"Fransızca konuşan birkaç oyuncunun olması da alışmama yardımcı oldu. Tanıdığım oyuncuları buldum. Hocanın sahada benden istediği şey benim için çok karmaşık değil çünkü benden ne beklediğini biliyorum.

"Serie A'da hakemler, Premier Lig'e göre hafif temaslar için daha fazla düdük çalma eğilimindeler. Buna alışmaya çalıştım.

Milan'a transfer süreci

Son olarak Giroud, geçen yaz Milan'a imza atma kararını ve projeye nasıl ikna olduğunu tartıştı.

“Açıkça hemen kabul ettim, benim için bir testti. Menajer Massara ve Maldini ile görüştüm. Beni aradıklarını hemen anladım ve yaptıkları konuşma ile hemen ikna oldum. Kazanmak ve İtalya'da zirveye dönmek istiyorum."

Milan ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki Giroud, bu sezon şimdiye kadar Serie A'da 14 maça çıktı ve toplamda 784 dakika forma giydi. Bu süre zarfında beş gol attı ve iki asist yaptı.

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