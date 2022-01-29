Galatasaray, kulübün ikonu Fatih Terim'in ayrılmasından bu yana kaotik bir süreçten geçiyor.

Tepkilerle başa çıkmaya çalışan yönetimdee, cumartesi günü sabah saatlerinde bir istifa yaşandı.

Galatasaray, İcra Kurulu Başkanı Hande Ocak Başev'in, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ne söylendi?

Sarı-kırmızılı kulübün resmî internet sitesinden yapılan duyuruda şu sözlere yer verildi:

"Kulübümüz ve bağlı ortaklıklarında İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Hande Ocak Başev istifa etmiştir.

Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Burak Elmas ne dedi?

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ise kişisel Twitter hesabından yayımladığı metinde konuyla ilgili şunları söyledi:

"Göreve başladığından bu yana Sayın Başev'in kişiliğine yöneltilen mesnetsiz ithamları üzüntüyle karşılıyor, bu zaman zarfında Galatasaray Spor Kulübü'ne hiçbir maddi karşılık almadan verdiği değerli hizmetleri için şükranlarımızı sunuyoruz."

Galatasaray'ı ne bekliyor?

Millî arada, perşembe günü Tuzlaspor ile oynadığı hazırlık maçını 6-2 kaybeden Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat'ta Alanyaspor'a konuk olacak.

Aslan, 25. haftada mücadelesinde 12 Şubat'ta Kayserispor'u konuk edecek.

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