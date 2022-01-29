Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Lyon'dan eski takım arkadaşı olan Bafetimbi Gomis'le yeniden birlikte oynamak istediğini açıkladı.

Gomis, Lyon'a transfer olduğunda Ghezzal henüz A takımda değildi fakat daha sonra A takıma çıktı ve iki futbolcu, Ligue 1 ekibinde iki sene birlikte top koşturdu.

Geçtiğimiz günlerde, Galatasaray'ın eski golcüsünün Instagram hesabına 'Come to Besiktas' yazan Ghezzal, bu paylaşımı 'öylesine' yaptığının altını çizse de o günleri özlediğini de inkar etmiyor.

En son Al-Hilal kulübünde forma giyen Gomis, şu anda serbest oyuncu durumunda.

Ne söylendi?

beIN SPORTS Haber'e röportaj veren Cezayirli, yaptığı paylaşımı şu sözlerle açıkladı:

"Gomis bana, ben gençken çok yardım etti. Beni hep iyi yönlendirdi. Instagram'da paylaşımını gördüm ve taraftarın sevdiği bir sloganı yazdım.

"Onun Beşiktaş'a transfer edilmesiyle ilgili sorunun cevabı bende değil. Bunu taraftarlara ve kulübe sormak gerek. Gomis, geleceğiyle ilgili nasıl bir karar verir bilmiyorum.

"O çok büyük bir futbolcu. Bir gün tekrar onunla birlikte oynamayı isterim."

Geçtiğimiz yaz, Ghezzal'ın transfer durumu çok konuşulmuştu. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ta kaldığı için mutlu olduğunu söyledi.

"Sezon bittkten sonra devam etmek istediğimi yönetime söylemiştim. Aile gibiydik. Transfer döneminde birçok kulüple adım geçmiş olabilir, fakat ben burada rahattım.

"Kaldığımdan dolayı da pişman değilim . Zor bir sezon geçiriyoruz fakat Beşiktaş'ta oynamaktan mutluyum. Umarım uzun süre de burada kalırım.

"Gelecekte ne olacağını bilemem ama kendimi iyi hissediyorum. Burada kalmak isterim ama bu, sadece kendi isteğinizle olmaz. Burası büyük kulüp ve kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekir. Formumu korudukça burada kalmaya devam edeceğim."

Ghezzal'a göre Beşiktaş'ta ne ters gidiyor?

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı hayal kırıklığının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Şampiyonlar Ligi'nde ne olduğunu bilmiyorum. Bu sezon lig de daha zorlu geçiyor. Geçen sene duran toplarda daha iyiydik.

"Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla maç oynadık ve bu kolay değil. Daha çok çalışıp sahada elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Sergen Yalçın ile yolların ayrılması ile ilgili de konuşan 29 yaşındaki futbolcu, şu yorumu yaptı:

"Geçen sezon Sergen Yalçın ile çok güzel şeyler yaşadık. Bu sezon işler istediğimiz gibi gitmedi. Beşiktaş büyük bir kulüp. Biz, daha iyisini yapmalıyız, yeni hocamıza yardımcı olmalıyız.

"Sergen Yalçın, bize öz güven ve özgürlük duygusunu verdi. Bize çok yardımcı oldu. Kendisi de çok büyük bir futbolcu olduğu için bize tecrübelerini aktardı."

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