Fransa Milli Takımı'ndan arkadaşı Mathieu Valbuena'ya şantaj yapmakla suçlanan Real Madrid’in golcüsü Karim Benzema'nın, yargılandığı dava daha önce karara bağlanmıştı.

2015 yılında ortaya çıkan şantaj girişimiyle ilgili Karim Benzema’ya savcı tarafından 10 ay ertelemeli hapis ve 75 bin euro para cezası talep etti.

Mahkeme ise Fransız golcüye 1 yıl ertelemeli hapis ve 75 bin euro para cezası verdi.

Ne olacak?

Le Parisien'in haberine göre; Benzema'nın cezası 230 bin euro olarak belirlendi.

Bu miktarda avukatlık masrafları ve Valbuena'ya verilecek olan tazminat da yer aldı.

Benzema'nın banka hesaplarının bloke edildiği ve Fransız futbolcunun avukatlarının karara itiraz edeceği vurgulandı.

Benzema hakkındaki soruşturma, Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan "Mathieu Valbuena'nın mal varlığını gasp etme girişimi" kapsamında yürütüldü.

Davada, özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun Valbuena'ya gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin euro istendiği öne sürülmüştü.

Söz konusu suçlamalarla ilgili Karim Benzema ve diğer sanıklar aleyhine 5 Kasım 2015'te dava açıldı.

Bu gelişme üzerine Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Karim Benzema’ya milli takımın kapısını kapattı.

Karim Benzema, 5,5 yılın ardından geçtiğimiz mayıs ayında yeniden Fransa Milli Takımı'na çağrıldı.

Benzema’nın bu sezonki performansı

Fransız golcü, bu sezon Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 5 maçta 5 gol kaydederken 1 de asist yaptı.

La Liga’da 21 maça çıkan Benzema; 17 gol attı ve 11 asist katkısında bulundu.

Real Madrid ile bu sezon toplam 28 maça çıkan Fransız golcü, 24 gol ve 13 asistle İspanyol ekibinin en skorer oyuncusu olarak göze çarpıyor.

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