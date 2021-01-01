Abdülkadir Parmak, Trabzonspor'da neden kadro dışı kaldı?

Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki hareketlerini referans alarak oyuncuyu kadro dışı bıraktı ve para cezasına çarptırdı.

Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken Trabzonspor'da kritik bir karar alındı.

Bordo-mavili kulüp Galatasaray maçındaki disiplinsiz hareketleri nedeniyle Abdülkadir Parmak'ın kadro dışı bırakıldığını ve oyuncuya 125 bin TL para cezası verildiğini duyurdu. Oyuncunun sezonun kalanında çalışmalarını takımdan ayrı sürdürmesi bekleniyor.

Abdülkadir Parmak, Galatasaray maçında ne yaptı?

DHA'nın haberine göre, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 1-1 berabere biten Galatasaray maçında Abdülkadir Parmak'ı oyuna almak istedi. Ancak 28 yaşındaki futbolcu oyuna girmek istemeyince ipler gerildi.

Daha sonra yapılan antrenmana da alınmayan Abdülkadir Parmak, resmen kadro dışı bırakıldı.

Trabzonspor ne dedi?

Trabzonspor haberi Fatih Karagümrük maçına dakikalar kala kulübün resmi internet sitesinden duyurdu.

''Profesyonel oyuncumuz Abdulkadir Parmak’ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.''

Abdülkadir Parmak bu sezon ne yaptı?

Altyapısında yetiştiği Trabzonspor'un formasını uzun süredir giyen Abdülkadir Parmak bu sezon 26'sı Süper Lig olmak üzere toplam 28 maçta forma giydi.

Bu 28 maçın 24'üne ilk 11'de başlayan Parmak, 4 maçta ise sonradan oyuna girdi. Deneyimli oyuncu süre aldığı maçlarda gol ya da asist üretemedi.

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