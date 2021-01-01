Florentino Perez: Kulüpler iflas eder

Perez, Avrupa Süper Ligi'nin sonlanmadığını söylüyor ve eğer bu organizasyon devam etmezse, kulüplerin iflas edeceğinin altını çiziyor.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi'nin ölmediğini savunarak, ayrılık sinyali veren kulüplerin, organizasyon içinde kalması konusunda ısrat etti.

La Liga şampiyonu, geçtiğimiz hafta sonu Süper Lig'in başladığını duyuran 12 kulüpten biriydi, ancak taraftarların tepkileri karşısında organizasyonun çöküşüne şahit oldular.

Ligden ilk çekilenler Premier Lig kulüpleri oldu. Perez, içlerinden birinin diğerini teşvik eddiğini iddia etti ancak yine de organizasyonun henüz perişan olduğuna inanmıyor.

Ne söylendi?

Perez, AS gazetesine yaptığı açıklamada Süper Lig'in başarısızlığından hayal kırıklığına uğramasına rağmen, rekabetin ölmediğini savundu. Real başkanı, sözleşmelerin bağlayıcı olduğu ve yeniden canlanacağı konusunda uyarılarda bulundu.

"Şimdi bağlayıcı bir sözleşmenin ne olduğunu açıklamayacağım, ama kulüpler ayrılamaz.

"Bazıları baskı yüzünden ayrıldıklarını söylemek zorunda kaldı. Ama bu veya benzeri bir proje bir şekilkde lerleyecek ve umarım yakın zamanda gerçekleşir.

"Süper Lig hâlâ var ve üyeler hâlâ içinde. Şimdi, ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyen bazı insanların projemizi manipüle etmek için kullandıkları şiddetle yüzleşirken kendimize düşünmek için birkaç hafta verdik."

Perez, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı hakkında

Süper Lig tartışmalarının gölgesinde UEFA, 2024-25 sezonunda devreye girecek genişletilmiş bir formatla Şampiyonlar Ligi'nde değişiklik yaptığını duyurdu.

Perez, UEFA'nın önerilerinin şu anda futbolun karşı karşıya olduğu sorunları ele almadığını iddia etti ve kısa süre içinde değişiklik yapılmazsa kulüplerin iflasla karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

"Süper Lig yerel yarışmalara aykırı değildir ve amacı futbolun tüm bölümleri için daha fazla para bulunmasını sağlamaktır.

"Kavram, oyunlar için daha fazla ilgi uyandırmak. UEFA'nın yaptığı değişikliklerin soruna gerçek bir çözüm olduğunu da düşünmüyorum çünkü önerilenler mevcut modelde bir gelişme bile değil.

"Ayrıca, 2024'e kadar bekleyemeyiz. Bunu tersine çevirip daha fazla fikir geliştirmeye çalışacağız. Belki de çözüm, her ligde ilk dört takımın oynamasıdır.

"Gerçek şu ki, bunu ya 2024'ten önce düzeltiriz ya da tüm kulüpler iflas eder."

