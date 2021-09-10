A Milli Takım'ın yeni hocası Okan Buruk mu oluyor?

Şenol Güneş'in ardından gündemdeki ilk isim belli oldu.

Beklenen oldu ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş ile yollar ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.

“Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz" denildi ve TFF şimdi, yeni hoca arayışlarına başladı.

Pole pozisyonunda Okan Buruk var

Güneş'in ayrılmasının açıklanmasının ardından medyaya düşen ilk hoca Okan Buruk oldu.

NTV'nin haberine göre Nihat Özdemir'in, "Görüştüğümüz bir hoca var" cümlesinde kastedilen isim Okan Buruk.

En son 2019-20 sezonunda Başakşehir'i şampiyon yapan ve tarihe geçen Buruk, kötü başlayan ertesi sezon görevi bırakmıştı.

Şu anda herhangi bir kulüp çalıştırmayan 47 yaşındaki hoca, görünen o ki şu anda A Millî Takım teknik direktörlüğü için en büyük aday konumunda.

Samet Aybaba'dan açıklama

İsmi geçen bir başka hoca olan Samet Aybaba ise görev verildiği takdirde bunu mutluluk ile yapacağını söyledi.

"A Milli Takım teknik direktörlüğü görevini tabii ki kabul ederim. Bu görev benim için büyük bir onurdur.

"Henüz federasyondan bir teklif yok. Eğer göreve başlarsam, en iyisini de yaparım. Bundan hiç şüphem yok."

Okan Buruk ve Samet Aybaba dışında Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu ve Joachim Löw'ün de TFF'nin görüştüğü isimler arasında yer aldığı söyleniyor.

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