79 yaşındaki kaleci teklif bekliyor!

İtalyan futbolunun unutulmaz isimlerinden Lamberto Boranga yeniden kaleye geçmeye hazır olduğunu söyledi.

İtalyan sporunun efsane figürlerinden biri olan ve futbolculuğun yanı sıra yüksek, uzun ve üç adım atlamacılık da yapan 79 yaşındaki eski kaleci Lamberto Boranga, futbol kariyerini sürdürmek istediğini ve teklif beklediğini açıkladı.

La Gazetta dello Sport'a konuşan Boranga, ilerleyen yaşına rağmen kendisini oldukça iyi hissettiğini söyledi.

Boranga ne söyledi?

Her gün antrenman yaptığını belirten Boranga, birçok takım için yeterli performans verebileceğini belirtti:

"Her gün antrenman yapıyorum. Yükseğe zıplıyorum ve uzun atlıyorum. Çocukken yedi metreye atlayabiliyordum, şu an bu mesafe dört metre. Para için değil her zaman yeni zorluklarla karşı mücadele etmek için oynamak istiyorum.

"Eşim bir doktor ve beslenme programımı o düzenliyor, bu sayede formdayım. Spora ve özellikle de futbola büyük bir tutkuyla bağlıyım. Tüm sporları seviyorum.

Buffon örneği

Juventus'tan ayrıldıktan sonra Serie B takımlarından Parma'ya imza atan Gianluigi Buffon'u anladığını belirten Boranga, efsane kalecinin tercihinin kendi tutkusuna benzediğini söyledi:

"Sürekli olarak yeni meydan okumalara ihtiyaç duyuyorum. Parma'ya katılan Buffon'un da yaşı ilerledi ama devam ediyor ve büyük bir saygıyı hak ediyor. Bence Parma'ya transferinin arkasında hala bir şeyleri kanıtlama ihtiyacı yatıyor.

"Ne olduğunu bilmiyorum, bunu sadece o bilebilir ama bu tercihin arkasında bir meydan okumanın yattığına eminim. "

En son üç yıl önce oynadı

Son olarak üç yıl önce 75 yaşındayken kaleye geçtiğini belirten Boranga, Serie A'da oynarken hissettiği duyguları amatör olarak oynarken de yaşadığını söyledi:

"En son üç yıl önce Marotta'da oynamımştım. 75 yaşındaydım ve beni izlemek için stada 200 kişi gelmişti. Bu o seviye için hiç de küçümsenecek bir sayı değil. Sahaya girdiğim anda adrenalini vücudumda hissettim. İnsanlara baktım, rakipleri gözlemledim. Serie A'da oynarken hissettiğim her şeyi tekrar yaşadım.

"Şampiyonlar Ligi ya da amatör küme fark etmez, bir maç her zaman maçtır. Bağlılık, duygu, tutku, sevinç ve acı her kategoride aynıdır."

Daha fazla okuma