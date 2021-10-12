400 milyar dolarlık servet iki hocadan birine emanet!

Suudi Arabistanlı bir yatırım fonuna devredilen Newcastle United'da teknik direktör adayları ikiye düştü.

Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın 400 milyar dolar'lık bir yatırım fonu tarafından satın alınmasının ardından siyah-beyazlı takımda teknik direktörlük değişikliği kapıda görünürken, İngiliz ekibinde gündeme sürpriz bir isim gündeme geldi. Lucien Favre'nin Newcastle teknik direktörlüğü için favori isim olduğu belirtildi.

The Telegraph'ta yer alan haberde Steve Bruce ile yolları ayırmaya hazırlanan Newcastle'ın Favre'nin yanı sıra Chelsea'deki koltuğunu Thomas Tuchel'e bırakan Frank Lampard ile de ilgilendiği belirtildi. Favre sezon başında bir başka Premier Lig takımı Crystal Palace ile anlaşmaya varmış ancak imza aşamasına gelmişken vazgeçmişti.

Fenerbahçe'nin de gündemindeydi

Son olarak 2018-2020 yılları arasında Bundesliga devi Borussia Dortmund'da görev yapan 63 yaşındaki Favre daha önce Nice, Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin, Zürich, Servette gibi takımlarda görev yapmıştı. Favre ülkesi İsviçre'de Zürich ile 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.

Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından Fenerahçe'nin de gündemine gelen Favre'nin menajerinin sarı-lacivertli takımla yaptığı görüşmeden ise olumlu bir sonuç çıkmamıştı. Tecrübeli teknik direktörün de Newcastle'ın Premier Lig şampiyonluğu için yapacağı yeni yatırımın ardından bu yönde bir adım atmaya istekli olacağı tahmin ediliyor.

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