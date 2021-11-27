4 büyüklerden, Anadolu kulüplerine büyük bir jest geldi

Spor Toto'nun sponsorluğunda, Süper Lig'e verilecek olan 300 milyon TL'nin 20 kulübe eşit bir şekilde dağıtılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Bu konu hakkında, kulüpler Birliği toplantısında çok önemli bir karar alındı. Mali sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşayan Anadolu kulüplerine, 4 büyük takımdan adil dağıtım desteği geldi.

Ne karar alındı?

Akşam'ın haberine göre, Spor Toto'nun, Süper Lig'in isim sponsorluğu için verilecek parayı daha önce ayrıcalıklı bir şekilde bölüşen Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor bu haklarından vazgeçti.

Bu kulüpler, 300 milyon TL'nin eşit bir şekilde 20 kulübe dağıtılması için karar verdi.

Kulüpler Birliği tarafından yapılan toplantıya katılan 14 kulüp, ilk yarının sonuna kadar hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldıklarını da belirtmişti.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun, sistemi değiştirmek için yaptığı çalışmalarından oldukça memnun olan Kulüpler Birliği, 14 temsilcisinin Başkan Gündoğdu'ya destek olmak için böyle bir karar verdiklerini vurguladı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun, alınan bu kararın ardından yapılan çalışmalarla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceği de gelen bilgiler arasında.

Toplantı çarşamba günü yapılacak

Kulüpler Birliği, naklen yayın ihalesiyle ilgili de çeşitli çalışmalarını sürdürüyor. Kulüpler, yayın ihalesinde neler yapılması gerektiği konusunda sistemini şekillendirdi.

Önümüzdeki hafta çarşamba günü Kulüpler Birliği Vakfı, TFF ve danışman şirketle yapılacak çalışmanın temel düzenlemelerini oluşturdu.

İhalenin 7-8 pakete bölünerek yapılması konusunda çalışmalar sürüyor. Kulüpler Birliği'nin, yayın ihalesine katılma ihtimali olan şirketlerle daha önceden görüşerek iyi bir sonuç almayı hedeflediği belirtiliyor.

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