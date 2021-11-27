Juventus'a mali işlemlerde usulsüzlük suçlaması: Polis ofislere baskın yaptı

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Juventus hakkında mali işlemlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Cuma günü kulübün Torino ve Milano'da bulunan iki ofisine gelen polisler; para transferleriyle ilgili dökümanlara, faturalara ve finansal raporlara incelemek üzere el koydu.

Soruşturma, 2019-2021 yılları arasında gerçekleştirilen transferlerden elde edilen kazançları ve söz konusu transferlerde menajerlere ödenen komisyonları konu alıyor.

Söz konusu transferler arasında, Miralem Pjanic'in Juventus'tan Barcelona'ya geçtiği transfer de yer alıyor.

Neler biliniyor?

Kulüp hesaplarına ek olarak, aralarında başkan Andrea Agnelli ve başkan yardımcısı Pavel Nedved'in de bulunduğu altı yönetici de soruşturma altında.

Bu yaz Tottenham'a giden eski sportif direktör Fabio Paratici de listede ismi yer alanlardan biri.

Konuyla ilgili Torino Savcılığı'ndan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Güvenlik güçleri, bugün öğleden sonra, savcılıktan aldıkları emirle Juventus Futbol Kulübü'nün Torino ve Milano'daki ofislerinde aramalar gerçekleştirdi."

"Torino Mali Suçlarla Mücadele Birimi'ne mensup görevliler soruşturmayı yürütmek ve 2019-2021 yılları arasında futbolcu alım ve satım işlemleri ve finansal raporlar özelinde kulübün finansal durumuyla ilgili bilgi sağlayacak dökümanları bulmakla görevlendirildi."

"Şu anda kulübün ticaret, finans ve spor alanındaki yöneticilerine yöneltilen suçlamalar, belgelerde usulsüzlük ve hayali işlemlere fatura kesilmesi."

"Ayrıca profesyonel futbolcularla ilgili transfer işlemleri ve bu transferlerde rol alan menajerlere ödenen ücretler de inceleme altında."