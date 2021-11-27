Chelsea menajeri Thomas Tuchel, Romelu Lukaku için sabırsızlanıyor

Thomas Tuchel, Chelsea'nin Romelu Lukaku olmadan daha iyi olmadığı konusunda ısrarcı ve Belçikalı yıldızın yeniden kadroya katılmasını dört gözle bekliyor.

Lukaku, ayak bileğinden sakatlanarak son beş maçı kaçırdı, ancak Chelsea'nin hücum hattı başarılı işler yaparak takımı Premier Lig'in zirvesinde tuttu.

Tuchel, şu ana kadar 7 Premier Lig maçında üç gol atan Inter'in eski yıldızının takıma tekrar dahil olmasının son derece faydalı olacağına inanıyor.

Ne söylendi?

Tuchel, "İnsanlar her zaman kolay çözümler aradıkları için neden böyle dediklerini anlıyorum. İnsanlar bir neden arar ve öyle ya da böyle işler yürür. Hayat o kadar kolay değil. Hele ki bir futbol takımında hayat daha zordur.

"Belki şimdi çok iyi görünüyoruz ve bu iyi gidişatta Romelu'nun daha önce yaptıklarının da etkisi var. Bizim için çok belirleyici goller attı. Genç oyunculara ve diğer futbolcularımıza iyi bir ortam hazırlamak ve iyi bir konuma getirebilmek için fazlasıyla uğraştı.

"Romelu ile sezona güçlü başladık. O, sakatlığına rağmen her zaman soyunma odasında, binada bizimle beraber. Pozitif, kararlı, herkesi zorluyor. Lukaku çok üst düzey bir forvet ve bizim için çok önemli.

"Mateo Kovacic, Timo Werner, Christian Pulisic gibi oyuncularım olmadan da uzun bir süre mücadele edebileceğimiz için mutluyum. Bu kesinlikle bir takım olarak çalıştığımızı ve her takım gibi en iyi niteliklere sahip olduğumuzu gösteriyor, ama tabii ki onların olması bizim daha fazla işimize yarıyor.

"Sakat olduklarında tüm oyuncularımızı arıyoruz. Bu tip durumlarda çözüm bulma yeteneğine sahibiz. Takım iyi gidiyor ve Romelu takıma dahil olmak için kendisni zorluyor. Lukaku, burada ve takımın bir parçası. Bu konuda farklı görüşler var, ancak rekabet devam ediyor. Bu bizim için çok iyi."

Büyük resim

Son haftalarda Lukaku olmamasına rağmen, Chelsea yoluna en iyi şekilde devam etti.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde hafta ortasında Juventus'u 4-0 yendi ve Premier Lig'de sadece bir kez kaybetti. Bu yenilgi eylül ayındaki Manchester City mağlubiyetiydi.

Lukaku, üç golle Premier Lig'de Reece James'in sadece bir gol gerisinde ve kulübün en skorer ikinci oyuncusu olmaya devam ediyor.

Toplamda, Chelsea'nin 9 oyuncusu 12 maçta birden fazla lig golü attı.

Chelsea, sıradaki maçında Lukaku'nun eski takımı Manchester United ile bu hafta sonu Stamford Bridge'de karşılaşacak.

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