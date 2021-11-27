Manchester United, yeni menajeri Ralf Rangnick'i açıklamak için evrakların tamamlanmasını bekliyor

GOAL, Ralf Rangnick'in çalışma izni nedeniyle en iyi ihtimalle Arsenal karşında Manchester United'ın başında olabileceği bilgisine ulaştı.

Alman menajer, perşembe günü sezon sonuna kadar United'ın geçici menajeri olmak için bir anlaşmaya vardı ve resmi bir duyurunun beklemede olduğu anlaşılıyor.

Sözleşmeler ve evraklar tamamlandıktan sonra kulübün, Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Rangnick'i onaylaması bekleniyor.

Biz ne biliyoruz?

Rangnick, Chelsea maçında United'ın başında Stamford Bridge'de olmayacak, ancak Alman hoca için çalışma izni alma süreci başladı.

Perşembe günü Old Trafford'da Arsenal'e karşı oynanacak ilk maçta sahaya çıkabilmesi umut ediliyor.

Michael Carrick, United'ın pazar günü Chelsea'ye karşı oynayacağı maçta görevinin başında olacak. Eski orta saha oyuncusu, salı günü Villarreal'e karşı ilk maçını kazandı, ancak maç öncesindeki basın toplantısında pazar günü sonrasını hiçbir şekilde tahmin edemediğini itiraf etti.

Rangnick ile sezon sonuna kadar altı ay sürecek teknik direktörlük için anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Sözleşme ayrıca, 63 yaşındaki menajere iki yıllık bir danışmanlık pozisyonu sunuyor. Kaynaklar, bu yaz daimi bir menajer getirildiğinde deneyim ve bilgisini rolüne katacağını ve yeni hocayı destekleyen bir rolde çalışacağını söylüyor.

İngiltere'de çalışan yabancı uyruklu vatandaşlar için çalışma süreci karmaşık bir hale geldi. United, pazar günü Chelsea ile karşı karşıya geldiğinde Alman menajerin İngiltere'de olması beklenmiyor. Anlaşmaya varılmadan önce sözleşmesiyle ilgili nihai ayrıntıların da kararlaştırılması gerekiyor.

Rangnick'in, yaz aylarında Spor ve Geliştirme Başkanı olarak Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile üç yıllık bir anlaşma imzalamasına rağmen, United'ın Lokomotiv'e herhangi bir tazminat ödemek zorunda olmadığı anlaşılıyor.

Ne söylendi?

Carrick, maç öncesi basın toplantısında Rangnick teknik ekibine katılmayı reddederek oyuncuların hangi menajer gelirse gelsin uyum sağlayabileceğine inandığını söyledi.

Michael Carrick, "Futbolda birçok farklı tarz var ve burada iyi bir oyuncu grubu var. Kim gelirse gelsin ve hangi tarz uygulanırsa uygulansın, uyum sağlayabileceklerinden eminim. Gerçekten iyi ve yetenekli insanlar var. Kadrodaki futbolcular, eminim ki ileride olacaklar için sabırsızlanıyorlardır" dedi.

Çeviri: Ethem Sündük

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