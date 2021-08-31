24 yaşında amatör kümedeydi, şimdi Milan'a imza atmak üzere

Avrupa'da yaz transfer döneminin son saatlerine girilirken, Milan'dan sürpriz bir hamle geldi.

Serie A'da sezona iki maçta altı puanla başlayan ve şampiyonluk yolundaki iddiasını ortaya koyan Milan hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, geçtiğimiz sezon lige veda eden Crotone'de forma giyen 30 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu Junior Messias'ın transferinin son aşamada olduğu belirtildi.

Junior #Messias is getting closer to #ACMilan. Agreed personal terms for a contract until 2024. Rossoneri and #Crotone are working to reach an agreement on the formula of the deal. #transfers https://t.co/7nW0sKCJx9 — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 30, 2021

Crotone Serie A'da tutunamasa da attığı dokuz golün yanı sıra yaptığı dört asistle ligin en etkili ofansif oyuncularından biri olan Messias'ın satın alma opsiyonu da içeren kiralık bir anlaşmayla Milan'ın yolunu tutacağı kaydedildi.

Stefano Pioli'nin takımının bu anlaşmanın ardından transfer dönemini noktalaması bekleniyor.

24 yaşında amatör kümedeydi

İtalya'da 24 yaşına dek amatör kümede oynayan Messias, 2015'te Serie D'ye transfer olmuş ve burada sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çekmişti. 2018-2019 sezonunda Serie C takımlarından Gozzano forması giyen Messias, burada sergilediği futbolla Serie B'de yer alan Crotone'ye transfer olarak basamakları hızla çıkmıştı.

Crotone forması giydiği ilk sezonda 34 maçta 6 gol ve 4 asistle oynayan yıldız oyuncu takımının Serie A vizesi almasında başrolü oynarken, Serie A'da da iz bırakmıştı. Takımıyla olan kontratı 2024'e dek devam eden Messias'ın Milan'ın yanı sıra hem Serie A'dan hem de Avrupa'nın diğer büyük liglerinden çok sayıda teklif aldığı biliniyor.

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