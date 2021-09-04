Cristiano Ronaldo beyin yıkamaya başladı

Manchester United taraftarına tarih yazma sözü veren Portekizli efsane, henüz formayı giymese de şampiyonluk için ilk adımı attı.

Manchester United'a imza atarak efsanesi olduğu İngiliz takımına geri dönen Cristiano Ronaldo, gözünü Premier Lig şampiyonluğuna dikti. Portekiz Milli Takımı'ndan izin alan ve hafta başında Perşembe günü Manchesster'a inen yıldız oyuncu, burada United'daki eski takım arkadaşı Darren Fletcher ile bir araya gelirken, koyu bir sohbete daldı.

Manchester United forması giydiği ilk dönemde Premier Lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or'u kazanan 36 yaşındaki oyuncu, tarihi bir kez kez daha kendilerinin yazacağının sözünü verdi. The Sun'da yer alan habere göre Ronaldo, şampiyonluk hedefi doğrultusunda takım arkadaşlarını da motive etmeye başladı.

Mesajı Bruno Fernandes üzerinden verdi

İsmi verilmeyen bir Manchester United çalışanı oyuncuların Ronaldo transferiyle birlikte ligdeki en iyi kadroya sahip olduklarına inandıklarını belirtti. Öte yandan milli takımdan da takım arkadaşı olan Bruno Fernandes ile konuşan Ronaldo, Fernandes'ten takım arkadaşlarını Premier Lig şampiyonluğu için cesaretlendirmesini istedi.

Manchester United forması giyen oyuncuların Ronaldo ile idman yapmak için sabırsızlandığı kaydedilirken, Portekizli yıldız da da çalışmalara başlamak için beş günlük karantina sürecinin sona ermesini bekliyor. İlerleyen yaşına rağmen Serie A'da geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Ronaldo, Old Trafford'a dönüşünde yine 7 numarayı almıştı.

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