"Barcelona'da kalabilmek için başkanın önünde yerlere kapandı ve ağladı!"

İspanyol ekibi kemer sıkma politikasına giden Barcelona'nın yıldız oyuncusunun takımda kalmak için gözyaşlarını tutamadığını öne sürdü.

La Liga'nın katı maaş bütçesi nedeniyle bu yaz oldukça zor bir dönemden geçen ve önce Lionel Messi'yi kaybeden ardından da yeni transferi Sergio Agüero'nun lisansını çıkartamama problemiyle boğuşan Barcelona'da transferin son saatlerinde sıcak saatler yaşandı. Katalan ekibini zorlayan isimlerden biri de Samuel Umtiti'ydi.

Beşiktaş'ın yolunu tutan Miralem Pjanic ve yüksek maaşından dolayı kulübü zorlayan Philippe Coutinho ile birlikte kadroda düşünülmeyen Fransız stoper, kulüpte kalmak için diretince başkan Joan Laporta ile bir görüşme gerçekleştirdi. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre ikilinin bu görüşmesi oldukça duygusal dakikalara sahne oldu.

Doktorları suçladı

Laporta'nın önünde yere yığılan Umtiti birden ağlamaya başlarken, başkanla arasındaki gerginlik de son buldu. Laporta'nın sakatlıklardan dolayı son dönemlerde sahada az yer almasıyla eleştirdiği Umtiti, sakatlandığı dönemde kulübün doktorların kendisini yanlış tedavi ettiğini öne sürerek, sürpriz bir çıkış yaptı.

Oyuncusundan gelen bu serzenişe inanan Laporta, Umtiti'nin takımda kalmasına onay verdi. Umtiti'nin yeniden takımın bir parçası olabilmesi için teknik direktör Ronald Koeman ile konuşacağına dair güvence veren Laporta, böylece oyuncusndan gelen talebi kabul etti ve Barcelona'da kalmak için gözyaşı döken Umtiti takımda kaldı.

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