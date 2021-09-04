Real Madrid'den Mbappe'ye baş döndüren ücret: 234 milyon euro!

Kylian Mbappe'yi kadrosuna katma konusunda oldukça kararlı olan Real Madrid, yıldız oyuncuya astronomik bir teklif yapacak.

Transferin son günlerinde Kylian Mbappe'yi kadroya katabilmek için PSG'ye 170 milyon euro öneren ancak olumsuz cevap alan Real Madrid, bu cevaba rağmen yıldız oyuncuyu kadroya katacağından emin.

2021 yazında sözleşmesi sona eren Mbappe'ye 1 Ocak'tan itibaren imza attırma şansına sahip olan İspanyol devi, Mbappe ile şimdiden anlaştı.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre kariyerini Real Madrid'de sürdürmek isteyen Mbappe 2022'nin ilk gününde imza atabilir. Mbappe'yi transfer etmek için yoğun bir çaba gösteren Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve kurmayları genç oyuncu için yedi farklı sözleşme seçeneği hazırlarken, PSG'nin teklifi kabul etmemesi nedeniyle bu teklifler oyuncuya iletilmedi.

Babasına dolgun ücret

PSG engeline rağmen Mbappe'ye 1 Ocak'ta yıllık 25.7 milyon euro kazanacağı altı senelik bir sözleşme teklif etmeye hazırlanan Real Madrid yönetimi, oyuncunun aynı zamanda menajerliğini üstlenen babasına da oğluyla paylayabileceği 80 milyon euroluk imza parası ödemesi yapacak ve futbol tarihinin en önemli transferlerinden birinde mutlu sona ulaşacak.

PSG'den gelen çok sayıda sözleşme teklifini geri çeviren 22 yaşındaki genç futbolcu, sezona oldukça iyi bir başlangıç yapmış ve oynadığı dört resmi maçta dört gol, iki asistle mücadele etmişti. Geçen sezonu 42 golle tamamlayan Mbappe'nin futbol dünyasında önümüzdeki 15 yıla damgasına vurmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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