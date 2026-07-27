John Stones transfer oluyor! İngiltere'nin savunma oyuncusu, Inter ile kişisel anlaşmaya vardı

Sky Sports’a göre Stones, Inter’e bedelsiz transfer olarak katılmayı sözlü olarak kabul etti. İngiliz savunma oyuncusunun temsilcileri, Serie A şampiyonu ile iki yıllık sözleşme şartlarını kesinleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu transfer, kadrosuna kanıtlanmış şampiyonluk tecrübesi katmak isteyen Inter teknik direktörü Christian Chivu için büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor. Stones'un Premier League ve uluslararası sahnedeki başarıları göz önüne alındığında, onun transferi İtalyan devi için kilit öneme sahip bir hamle olarak görülüyor.



