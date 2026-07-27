AFP
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John Stones transfer oluyor! İngiltere'nin savunma oyuncusu, Inter ile kişisel anlaşmaya vardı
Inter, Stones için yapılan yarışta galip geldi
Sky Sports’a göre Stones, Inter’e bedelsiz transfer olarak katılmayı sözlü olarak kabul etti. İngiliz savunma oyuncusunun temsilcileri, Serie A şampiyonu ile iki yıllık sözleşme şartlarını kesinleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu transfer, kadrosuna kanıtlanmış şampiyonluk tecrübesi katmak isteyen Inter teknik direktörü Christian Chivu için büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor. Stones'un Premier League ve uluslararası sahnedeki başarıları göz önüne alındığında, onun transferi İtalyan devi için kilit öneme sahip bir hamle olarak görülüyor.
- Getty Images Sport
Premier Lig’in seçkin takımlarını göz ardı etmek
Inter’in Stones’u transfer etmeyi başarması, bu defans oyuncusunu İngiltere’de tutmak isteyen birçok önde gelen Premier Lig kulübü için bir darbe oldu. Hem Arsenal hem de Chelsea bu tecrübeli oyuncuya ciddi ilgi göstermişti; özellikle Arsenal, William Saliba’nın son dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrosuna derinlik katmaya çok hevesliydi.
Stones’u kadrosuna katmak isteyenler sadece İngiliz kulüpleriyle sınırlı değildi; Juventus da hafta sonu boyunca oyuncunun menajerleriyle temasa geçti. İtalyan devi, onu Torino’ya çekmeyi umuyordu ancak Inter’in proaktif yaklaşımı, transferin Milano’ya gitmesinin önünü açtı.
Romero, savunma hattının yeniden yapılandırılması sürecinde Inter’in radarında yer almaya devam ediyor
Stones’un transferi, Chivu’nun liderliğinde Inter’in savunma hattını yenilemeyi amaçlayan daha geniş kapsamlı bir planın parçasıdır. Şu anda öncelik Stones’ta olsa da, teknik direktörün savunma konusunda en önemli hedefi olduğu söylenen Tottenham kaptanı Cristian Romero’ya olan ilgi devam etmektedir.
Benjamin Pavard bu transfer döneminde kulüpten ayrılırsa, Inter’in hem Romero’yu hem de Stones’u kadrosuna katma ihtimali bulunuyor. Pavard’ın geleceği hâlâ spekülasyon konusu olmaya devam ediyor ve onun ayrılması, savunmayı baştan aşağı yenilemek için gerekli olan hem kadro boşluğunu hem de finansal esnekliği sağlayacaktır. Ancak mevcut durumda, İtalyan şampiyonu, transferin kesinleşmesini sağlamak için en agresif şekilde Stones’u kadrosuna katmaya çalışıyor.
- Getty Images Sport
Etihad’da kupalarla dolu bir on yıl
Stones, 2016 yılında Everton’dan 47,5 milyon sterlinlik transferle başlayan on yıllık kariyeri boyunca 20 büyük kupa kazanarak, kulüp tarihinin en çok kupa kazanan oyuncularından biri olarak City’den ayrılıyor. Kazandığı kupalar arasında altı Premier Lig şampiyonluğu, beş Lig Kupası, üç FA Kupası, üç Community Shield, birer Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası bulunuyor; City'nin 132 yıllık tarihinde sadece Bernardo Silva ve Phil Foden onun bu başarılarına ulaşabilmiştir.
Ancak bu başarı, son sezonlarda sürekli yaşanan sakatlıklarla gölgelendi. Stones, uyluk, baldır ve kas sorunları nedeniyle geçen sezon Premier Lig’de sadece 439 dakika forma giyebildi; bundan önceki sezon da benzer şekilde kesintiye uğramış ve sadece 547 dakika oynamıştı. City’de geçirdiği on yıl boyunca hiçbir sezonda ligde oynanabilir dakikaların yüzde 59’unu aşamadı.
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