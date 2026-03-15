Açıklama: Lionel Messi, Inter Miami’nin son MLS maçında neden forma giymedi?
Herons kadrosundaki rotasyonlar
Inter Miami, 2026 MLS sezonunun dördüncü maçına çıkarken, kadroda eksik olan tek büyük isim Messi değildi. Hem Miami hem de Arjantin orta sahasının kilit isimlerinden Rodrigo De Paul da ilk 11’de ve yedek kulübesinde yer almadı. Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun yokluğunda, Luis Suarez sezonun ilk maçında ilk 11’de sahaya çıktı. Deneyimli Uruguaylı forvet hücum hattını yönetti, ancak uzun süredir birlikte oynadığı partneri Messi'nin desteği olmadan gol fırsatı bulmakta zorlandı. Bu beraberlikle, son MLS Kupası şampiyonu, ilk dört maçında 7 puan topladı. Cumartesi günkü beraberliğin yarattığı hayal kırıklığına rağmen, bu saygın bir başlangıç olarak değerlendirilebilir.
Teknik ekip, ortak kararı açıklıyor
Yardımcı antrenör Javier Morales, maç sonrası basın toplantısında bu kararın gerekçesini açıkladı. Morales gazetecilere, "Bunlar teknik ekip olarak almamız gereken kararlar" dedi. "Son zamanlarda çok fazla maç oynuyoruz – çarşamba, cumartesi günleri – ve önümüzde çok önemli bir iç saha maçı var; bu nedenle Javier ve teknik ekip bunun en doğru karar olduğunu düşündü. Bu, kolektif bir karardı."
Mascherano'nun oyundan atılmasıyla ilgili açıklama
Maçın kaotik bir şekilde sona ermesinin ardından, teknik direktör Javier Mascherano'nun oyundan atılmasıyla birlikte maç sonrası basın toplantısını yürütme görevi Morales'e verildi. Eski Barcelona orta saha oyuncusu, uzatma dakikalarında arka arkaya iki sarı kart gördü. Morales, hakemin teknik direktörün coşkusuna aşırı tepki vermiş olabileceğini öne sürdü. "Bence bir yanlış anlaşılma oldu, çünkü Mascherano oyunculardan biriyle konuşuyordu ve biraz saha dışına çıkmıştı, ama bence hakem fazla hassas davrandı," diye açıkladı Morales. "Bu tür maçlarda, deplasmanda ve sahada çok sayıda genç oyuncu varken, koçluk yapmanız gerekir. Javier kenarda çok enerjikti. Maalesef kırmızı kart gördü."
Odak noktası Şampiyonlar Kupası'na kayıyor
MLS’de puan kaybına rağmen Inter Miami, Concacaf Şampiyonlar Kupası’nı kazanma arzusunu gizlemiyor. Bu turnuva, küresel çapta tanınırlık kazanmanın bir yolu niteliğinde ve Mascherano, daha önce bu kupanın kulübün giderek büyüyen mirası için ne kadar önemli olduğunu belirtmişti. Ancak, tek bir kupayı kazanma çabasının, sezonun genel hedeflerinden dikkatlerini dağıtmasına karşı temkinli davranıyor.
"Biz hangi turnuvalarda oynayacağımızı seçen bir takım değiliz; hepsinde mücadele etmek zorundayız," dedi teknik direktör bu hafta başında. "Açıkçası, kulübün normalde oynadığı tek turnuva olan Şampiyonlar Ligi'ni kaçırıyoruz ve bu hepimiz için büyük bir heyecan yaratıyor. Ancak bunun bir takıntıya dönüşmesine izin veremeyiz. Heyecanlanmak başka, takıntı haline getirmek başka bir şey."
