Linfield

Linfield ภาพรวม

เพิ่มเติม
July 2026
Club Friendlies
Linfield badge
Linfield
LIN
Kilmarnock badge
Kilmarnock
KIL
Conference League Qualification
Nomme JK Kalju badge
Nomme JK Kalju
NJK
Linfield badge
Linfield
LIN
Conference League Qualification
Linfield badge
Linfield
LIN
Nomme JK Kalju badge
Nomme JK Kalju
NJK
เพิ่มเติม

ตารางคะแนน

Premiership crestPremiership

ิีPosทีมPWDLFA+/-PTSฟอร์ม
8Glentoran crestGlentoran00000000
9Larne crestLarne00000000
10Limavady crestLimavady00000000
11Linfield crestLinfield00000000
12Portadown crestPortadown00000000
เพิ่มเติม

Betting spotlight

World Cup 2026 winner odds: Predictions and betting analysis
ดูบทความการพนันเพิ่มเติม
Goal.com
สงวนลิขสิทธิ์ © 2026 Goal ข้อมูลใดๆ ที่อยู่ใน Goal ห้ามนำไปตีพิมพ์, ออกอากาศ, แก้ไขหรือผลิตซ้ำ โดยไม่มีการขออนุญาต Goal อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร