Linfield ภาพรวม

كندا ضد المغرب: نظرة مسبقة على مباراة دور الـ16 في كأس العالم 2026

نظرة شاملة على مباراة كندا والمغرب في كأس العالم 2026. نتحدث عن التكتيكات وأخبار الفرق والمزيد قبل هذه المواجهة في دور الـ16 التي ستقام في هيوستن.