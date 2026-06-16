Linfield ภาพรวม

تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2026
تعرف على جدول مباريات كأس العالم 2026، ترتيب المجموعات، القنوات الناقلة للمونديال في الشرق الأوسط، وجدول كل الأدوار حتى النهائي....
نظرة شاملة على مباراة كندا والمغرب في كأس العالم 2026. نتحدث عن التكتيكات وأخبار الفرق والمزيد قبل هذه المواجهة في دور الـ16 التي ستقام في هيوستن.
من المقرر أن تواجه كندا المغرب في المباراة المقبلة ضمن دور الـ16 من كأس العالم. وإليك كيفية حجز تذاكرك
بين سخرية البدايات المبكرة وضربات الكبار .. هل تستحق القارة السمراء مقاعدها التسعة في المونديال؟
الكاميرات أظهرت ردود أفعال رئيس الفيفا بعد حسم المغرب التأهل بركلات الترجيح