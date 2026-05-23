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Primera División - Primera División Estadio Mendizorroza

Cómo ver Alavés vs Rayo Vallecano en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de televisión y las opciones de retransmisión en directo del Alavés vs Rayo Vallecano se detallan a continuación. Puedes ver el partido a través de DAZN.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio de Mendizorroza acoge este encuentro de Primera División entre el Deportivo Alavés y el Rayo Vallecano, dos equipos que llegan a la recta final de la temporada con objetivos distintos pero con razones de peso para competir.

El Alavés de Quique Sánchez Flores ha dado una de las sorpresas de la jornada reciente al derrotar al Barcelona por 1-0, un resultado que frenó las aspiraciones de los campeones de alcanzar los 100 puntos. Ese triunfo resume bien la capacidad del equipo vitoriano para competir al máximo nivel en cualquier momento, aunque su posición en la tabla exige no bajar la guardia.

El Rayo llega a Vitoria con el ánimo reforzado tras una campaña que ha superado todas las expectativas. El conjunto de Íñigo Pérez alcanzó la final de la Conference League después de eliminar al Strasbourg, una gesta que ha llenado de orgullo al Vallecas y que convierte a este Rayo en uno de los equipos más interesantes del fútbol español en este momento.

En el plano doméstico, el Rayo ha cedido dos empates consecutivos en liga frente a Valencia y Girona, lo que apunta a cierto desgaste físico tras el esfuerzo europeo. Aun así, el equipo madrileño llega a este partido sin haber perdido en sus últimas cinco salidas en todas las competiciones.

Para el Alavés, la victoria en casa ante el Barcelona no fue un hecho aislado. Los de Sánchez Flores también se impusieron al Real Oviedo en su última salida y antes habían vencido al Mallorca, lo que dibuja a un equipo con capacidad real para encadenar buenos resultados.

El duelo entre dos equipos de media tabla con orgullo intacto promete un partido abierto y competido en Mendizorroza. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Quique Sánchez Flores puede alinear un once sin bajas por lesión ni sanción. Su XI proyectado es el siguiente: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Víctor Parada, Ville Koski, Jon Guridi; Ángel Pérez, Abderrahman Rebbach, Antonio Blanco, Denis Suárez; Antonio Martínez e Ibrahim Diabaté. El técnico madrileño tiene a toda la plantilla disponible para este tramo decisivo de la temporada.

Íñigo Pérez llega a Vitoria con algunas ausencias importantes. Luiz Felipe e Ilias Akhomach están en la enfermería, mientras que Unai López no podrá participar por sanción. El XI probable del Rayo es: Augusto Batalla; Pep Chavarría, Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss; Óscar Trejo, Óscar Valentín, Carlos Martín; Jorge de Frutos, Sergio Camello y Alexandre Zurawski. Se añadirán novedades si las hubiera antes del pitido inicial.

Forma

El Alavés llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de liga. Tras caer 4-2 ante el Athletic Club a principios de mayo, los vitorianos reaccionaron con solidez: empataron ante el Elche y encadenaron dos victorias seguidas, primero ante el Barcelona y luego ante el Real Oviedo, con las que cerraron su racha reciente de forma notable. Han marcado seis goles y encajado siete en ese periodo, con una tendencia clara hacia la mejora en los últimos compromisos.

El Rayo presenta un registro de tres victorias y dos empates en sus últimas cinco jornadas entre todas las competiciones, sin conocer la derrota. Su triunfo más reciente fue un contundente 2-0 ante el Villarreal, que siguió a los dos empates a uno frente a Valencia y Girona en liga. Antes de esa racha, el Rayo había ganado en Getafe y en Estrasburgo en la Conference League. En total, ha marcado cinco goles y encajado tres, con una solidez defensiva que contrasta con su intenso calendario europeo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre Alavés y Rayo Vallecano está marcado por el equilibrio. El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en la Copa del Rey en enero de 2026, con victoria del Alavés por 2-0 en Mendizorroza. En liga, el Rayo se ha impuesto en sus dos visitas más recientes al feudo alavesista, mientras que el Alavés ganó en Vallecas en marzo de 2024. En los cinco últimos enfrentamientos registrados, el Rayo acumula tres victorias por una del Alavés, con un partido que también acabó con triunfo rayista, lo que convierte al conjunto madrileño en el equipo con mejor balance en esta serie reciente.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Rayo Vallecano ocupa la octava posición, mientras que el Alavés se sitúa en el decimocuarto puesto, lo que convierte este partido en un duelo entre dos equipos de la zona media que buscan cerrar la temporada con la mejor posición posible.