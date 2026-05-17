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Primera División - Primera División Nuevo Carlos Tartiere

Cómo ver Real Oviedo vs Alavés en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación se indican las opciones de canal de televisión y retransmisión en directo para seguir el Real Oviedo vs Alavés. El encuentro se puede ver en Movistar+ y en DAZN.

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El Real Oviedo recibe al Deportivo Alavés en el Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo en un duelo de Primera División que tiene mucho en juego para ambos conjuntos en el tramo final de la temporada.

El conjunto asturiano llega al partido en una situación delicada. Colista en la tabla, el Oviedo encadena tres derrotas en sus últimos cuatro compromisos ligueros, incluyendo una caída por 2-0 ante el Real Madrid el pasado 14 de mayo. El tiempo se agota para un equipo que necesita sumar con urgencia si quiere mantener la categoría.

El Alavés, por su parte, atraviesa un momento de forma muy distinto. La victoria más llamativa de su reciente racha fue el triunfo por 1-0 ante el Barcelona el 13 de mayo, resultado que truncó las aspiraciones del campeón de alcanzar los 100 puntos. Ese golpe de autoridad demuestra que el cuadro vitoriano es capaz de competir contra cualquier rival.

Sin embargo, la situación clasificatoria del Alavés tampoco invita a la tranquilidad. El equipo de Vitoria ocupa el decimosexto puesto y no puede permitirse relajarse con los puestos de descenso todavía amenazantes a estas alturas de la competición.

El Oviedo necesita ganar en casa para mantener vivas sus opciones de salvación. Con la afición del Tartiere empujando, el equipo local buscará aprovechar el factor campo ante un Alavés que llega con confianza pero con sus propias necesidades de puntos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Real Oviedo no podrá contar con Dendoncker por lesión, aunque el equipo no registra ninguna baja por sanción. El once proyectado para los asturianos es el siguiente: A. Escandell; N. Vidal, E. Bailly, R. Alhassane, D. Costas; I. Chaira, A. Reina, S. Colombatto, T. Fernandez; N. Fonseca, F. Vinas.

El Alavés llega con la baja de Boye por lesión y sin ningún jugador sancionado. El once probable para los vitorianos es: A. Sivera; A. Perez, N. Tenaglia, V. Koski, A. Rebbach; V. Parada, Denis Suárez, J. Guridi, A. Blanco; I. Diabate, A. Martinez. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 20 L. Dendoncker Lesiones y suspensiones 15 L. Boye

Forma

El Real Oviedo llega al partido en un momento de forma preocupante. En sus últimos cinco encuentros de Primera División, el conjunto asturiano acumula cero victorias, dos empates y tres derrotas. Su partido más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Real Madrid el 14 de mayo. Antes de eso, el equipo cayó 3-0 frente al Real Betis y perdió 2-1 en Elche, aunque logró un empate sin goles ante el Getafe y otro 1-1 ante el Villarreal. En total, el Oviedo ha marcado dos goles y ha encajado siete en esos cinco partidos, una estadística que refleja las dificultades del equipo en ambas áreas del campo.

El Alavés presenta un balance más equilibrado, con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente y destacado fue el triunfo por 1-0 ante el Barcelona el 13 de mayo, un resultado que sorprendió a propios y extraños. El equipo vitoriano también venció al Mallorca por 2-1, aunque sufrió una dura derrota por 2-4 ante el Athletic Club y cedió un empate 1-1 en Elche. En conjunto, el Alavés ha marcado siete goles y ha encajado siete en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en Primera División en enero de 2026, cuando el partido disputado en Vitoria terminó con empate a uno. Antes de ese choque, los dos clubes se habían medido principalmente en Segunda División, donde el Oviedo se impuso 1-0 como local en enero de 2023 y el Alavés ganó 2-1 en casa en octubre de 2022. Completando los cinco precedentes registrados, ambos equipos también se han enfrentado en partidos amistosos de pretemporada. El historial reciente muestra una rivalidad sin un dominador claro, con los resultados repartidos entre los dos conjuntos.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Real Oviedo ocupa el último puesto, el vigésimo, mientras que el Alavés se sitúa en decimosexta posición. Para el Oviedo, cada punto es una cuestión de supervivencia; para el Alavés, la victoria podría ser un paso importante para alejarse definitivamente de la zona de peligro.