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El Girona cae a la zona de descenso mientras sus rivales le dan una paliza sin piedad

Atlético Madrid vs Girona
Atlético Madrid
Girona
Primera División
Elche vs Getafe
Elche
Getafe
Real Oviedo vs Alavés
Real Oviedo
Alavés
Levante vs Mallorca
Levante
Mallorca

El Girona perdió el domingo por la noche ante el Atlético de Madrid y cae a puestos de descenso, mientras sus rivales directos ganaron. Elche, Levante y Alavés sumaron tres puntos, complicando aún más la situación del equipo de Míchel.

Atlético de Madrid 1-0 Girona

El Girona no sorprendió el domingo por la noche al Atlético de Madrid. En Madrid, el equipo de Míchel perdió 1-0 ante el cuarto de LaLiga. Con esta derrota, el Girona cae por debajo de la línea de descenso, ya que sus rivales directos ganaron.

El Atlético se adelantó a los veinte minutos en el Riyadh Air Metropolitano. El Girona, que empezó con Daley Blind y Donny van de Beek en el banquillo, no despejó bien el balón en varias ocasiones; este superó a la defensa y llegó a Antoine Griezmann, quien pronto se marchará al Orlando City. El capitán envió un centro preciso a Ademola Lookman, que remató sin problemas.

Pese a algún acercamiento sobre la portería de Jan Oblak, el Girona no se repuso. El 1-0 final deja a los de Míchel, en la mira del Ajax, obligados a ganar la próxima jornada al Elche, 17.º, para evitar el descenso directo.

Elche - Getafe 1-0

Sin embargo, su rival directo, el Elche, sí hizo lo que tenía que hacer: ganar. En casa ante el Getafe, el equipo de Eder Sarabia se adelantó a los veinte minutos gracias a un golazo de Víctor Chust.

Un rebote tras un saque de banda lejano le cayó a Chust, que disparó con fuerza y marcó: 1-0.

Justo antes del descanso, Dakonam Djené derribó a German Valera con la pierna extendida y vio la roja directa. Con uno más, el Elche gestionó el partido sin problemas y sumó tres puntos vitales en la lucha por la permanencia.

Levante - Mallorca 2-0

El Levante, con un 29 % de posesión, venció el domingo en el Ciutat de València y prácticamente sentenció las aspiraciones mallorquinistas. El Mallorca, decimonoveno, necesita un milagro para mantenerse.

El Levante se adelantó en el 32 tras un error en la construcción del Mallorca: Carlos Espí robó el balón y batió al portero, 1-0.

En el descuento, Johan Mojica tiró del pelo a Roger Brugue tras una falta y este respondió con un gesto de golpeo; ambos vieron la roja.

Poco después, Kervin Arriaga remató de cabeza un córner y sentenció con el 2-0. Un penalti fallado por el defensa del Levante Dela ya no tuvo importancia.

Oviedo - Alavés 0-1

El Alavés cumplió. Visitó al descendido Real Oviedo, se adelantó a los doce minutos y mantuvo la ventaja.

Tras una jugada por la izquierda de Abderrahmane Rebbach, Toni Martínez solo tuvo que empujar el balón para marcar el 0-1.

El Alavés cedió el balón al rival, que pese a dominar la posesión no generó ocasiones claras.

Puesto

Equipo

Puntos

Diferencia de goles

13.

Sevilla

43

-13

14.

Alavés

43

-11

15.

Levante

42

-13

16.

Osasuna

42

-5

17.

Elche

42

-8

18. (Descenso)

Girona

40

-16

19. (Descenso)

Mallorca

39

-13

* Clasificación tras 37 jornadas

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