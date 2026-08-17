Al Qadsiah 개요

Musim Premier League 2026/27 akhirnya tiba. Bisakah juara bertahan Arsenal mempertahankan mahkotanya dari tantangan Manchester City yang sedang membangun ulang, Chelsea, dan Tottenham? Jelajahi tren taktik terbaru, prediksi perebutan gelar, dan bagaimana bola mati bisa menentukan klasemen akhir.
Pelatih kepala Manchester United Michael Carrick menepis anggapan bahwa Manchester United mendapat awal yang mudah dalam kampanye Premier League yang baru. Dengan laga melawan tim promosi Hull City dan Ipswich Town sudah di depan mata, mantan gelandang itu menolak membiarkan rasa puas diri merasuki skuadnya.
Roy Keane menegaskan transfer musim panas Manchester United tidak akan mengubah mereka menjadi penantang gelar Liga Primer.
Terlepas dari pengeluaran besar di lini tengah untuk Youri Tielemans dan Andrey Santos, mantan kapten itu meyakini kerentanan di lini belakang akan terus menghambat tim Michael Carrick.