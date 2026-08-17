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Al Qadsiah

Al Qadsiah 개요

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August 2026
킹스 컵
Al Taee badge
Al Taee
ALT
0
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
5
풀타임
사우디아라비아 D1
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
알 이티하드 badge
알 이티하드
ITT
사우디아라비아 D1
Neom SC badge
Neom SC
NEO
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
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순위

사우디아라비아 D1 crest사우디아라비아 D1

POSPWDLFA+/-승점양식
2알 나스르 FC crest알 나스르 FC11003033
3알-에티파크 crest알-에티파크11004223
4Al Qadsiah crestAl Qadsiah11003123
5Al Hazem crestAl Hazem11002113
6Neom SC crestNeom SC11002113
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