Al Qadsiah 개요

'Saya tidak melihatnya' - Keane dengan brutal menepis peluang gelar Man Utd meski ada transfer besar

Roy Keane menegaskan transfer musim panas Manchester United tidak akan mengubah mereka menjadi penantang gelar Liga Primer. Terlepas dari pengeluaran besar di lini tengah untuk Youri Tielemans dan Andrey Santos, mantan kapten itu meyakini kerentanan di lini belakang akan terus menghambat tim Michael Carrick.