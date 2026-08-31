"لهذا السبب كريستيانو رونالدو هو الأفضل" .. بيرس مورجان يستغل اعتزال ليونيل ميسي ليقلل منه

من جانبه، خرج الإعلامي بيرس مورجان؛ المعروف بصداقته مع كريستيانو رونالدو، بإحصائية يروج من خلالها لأفضلية الدون على البرغوث.

اعتمد مورجان على الإحصائية التهديفية لكلا النجمين مع منتخب كل منهما، حيث سجل ميسي 125 هدفًا مع المنتخب الأرجنتيني، ليحل في المركز الثاني خلف كريستيانو رونالدو الذي أحرز 146 هدفًا مع البرتغال، كيحتفظ بلقب "الهداف التاريخي في كرة القدم الدولية".

وأضاف مورجان: "هذه الإحصائية تحسم الجدل حول لقب الأفضل في العالم".







