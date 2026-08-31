استغل الإعلامي بيرس مورجان اعتزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللعب الدولي، اليوم الإثنين، لإنصاف صديقه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتأكيد على أنه من يستحق لقب "الأفضل في العالم".
"لهذا السبب كريستيانو رونالدو هو الأفضل" .. بيرس مورجان يستغل اعتزال ليونيل ميسي ليقلل منه
ما القصة؟
حانت اللحظة التي ترقبها الكثيرون بحزن طوال الفترة الماضية، حيث أعلن ميسي اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب الأرجنتيني بشكل رسمي.
تلك الخطوة أتت بعد فشل في التتويج بكأس العالم 2026 رغم وصوله للنهائي إلا أنه خسر أمام المنتخب الإسباني 1-0.
وقد أكد ميسي أنه كتب رسالة اعتزاله في أواخر 21 من يوليو الماضي إلا أن وفاة والده دفعه أكثر لتعليق حذائه دوليًا في ظل عدم ثقته على القدرة على مواصلة اللعب في غيابه.
بيرس مورجان يقلل من ميسي
من جانبه، خرج الإعلامي بيرس مورجان؛ المعروف بصداقته مع كريستيانو رونالدو، بإحصائية يروج من خلالها لأفضلية الدون على البرغوث.
اعتمد مورجان على الإحصائية التهديفية لكلا النجمين مع منتخب كل منهما، حيث سجل ميسي 125 هدفًا مع المنتخب الأرجنتيني، ليحل في المركز الثاني خلف كريستيانو رونالدو الذي أحرز 146 هدفًا مع البرتغال، كيحتفظ بلقب "الهداف التاريخي في كرة القدم الدولية".
وأضاف مورجان: "هذه الإحصائية تحسم الجدل حول لقب الأفضل في العالم".
ماذا قدم ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين؟
بدأ صاحب الـ39 عامًا مسيرته الدولية مع المنتخب الأرجنتيني الأول في عام 2005، بينما كان ابن الـ18 عامًا.
ومنذ ذلك الحين، خاض ميسي 207 مباريات دولية، سجل خلالها 125 هدفًا وصنع 68 آخرين.
توج البرغوث بلقب كأس العالم 2022، ولقبين من كوبا أمريكا (2021 و2024)، بجانب كأس الأبطال كونميبول-يويفا 2022.
ماذا قدم كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال؟
أما صاحب الـ41 عامًا، فقد بدأ مسيرته الدولية عام 2004، بينما كان ابن الـ19 عامًا.
ومنذ ذلك الحين، لعب صاروخ ماديرا 233 مباراة دولية – قابلة للزيادة – مع إحراز 146 هدفًا وصناعة 45 آخرين.
ومن ناحية الألقاب، حصد الدون مع البحارة لقب كأس أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية مرتين (2019 و2025)، فيما لم يتوج بكأس العالم قط.
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