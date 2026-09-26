UFCとMMAの違いは？

基本的に、この2つの用語は非常に簡単に区別できる。MMAはスポーツ競技そのものを指し、UFCはその競技における世界最大の主催団体だ。

MMAは「Mixed Martial Arts」の略で、古代ギリシャのオリンピック競技を手本にしたフルコンタクトスポーツ。レスリングやボクシングなど、異なる種目の格闘家たちが対戦する。打撃、蹴り、投げ、組み技が認められており、つまりそれらすべての技術を最もうまく融合できる選手が求められる。

UFCは「Ultimate Fighting Championship」の略。1993年に創設され、MMAの試合を開催する世界最大の団体となっている。この団体は年間を通してさまざまな階級の試合を行うイベントを開催しており、試合はオクタゴンで実施され、通常は1ラウンド5分の3ラウンドまたは5ラウンドで行われる。勝敗はノックアウト、テクニカルノックアウト、相手のギブアップ、または規定時間終了後の判定によって決まる。

完全に自由なMMAとは対照的に、UFCではいくつかの技術が禁止されている。たとえば、指を鼻や目に入れる行為、後頭部への打撃や蹴り、あるいは倒れている相手へのキックは禁止されている。