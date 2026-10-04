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unl(C)Getty Images
GOAL

UEFAネーションズリーグとは？EUROとの違い、優勝するとどうなる？

UEFAネーションズリーグ リーグA
ベルギー
フランス
ドイツ
セルビア
ギリシャ
チェコ
イングランド

UEFAネーションズリーグとはどのような大会なのか。EURO（欧州選手権）との違いを解説する。

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欧州の国々が参加する、UEFAネーションズリーグとはどのような大会なのか。

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本記事では、EURO（欧州選手権）との違いや優勝したときの扱いなどを解説する。

  • UEFA Nations LeagueGetty Images

    UEFAネーションズリーグとは？仕組みは？

    2018年に始まった欧州各国の代表チームによる大会。他大陸などとの親善試合を減らし、実力の近い欧州国同士が競い合うことを目的としている。欧州だけで強化が進んでいることとなり、近年の躍進にも寄与している。

    リーグはA～Dの4段階に分かれ、グループステージで総当たりの対戦を行う。リーグAの上位チームは決勝トーナメントを戦い、優勝を争う。

    下位チームは、下部リーグの上位チームと昇降格プレーオフを戦う。

    なお、2028/29シーズンからは3リーグ制に移行するため、2026/27シーズンの昇格・降格は各リーグ18チームとなるように構成されている。その際に、リーグDの全チームがリーグCに昇格する。

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  • Spain Euro 2024 Lamine Yamal Rodri Alvaro MorataGetty

    EUROとの違いは？

    欧州では、4年に一度のビッグトーナメントとしてEURO（欧州選手権）が開催される。一方、ネーションズリーグは各国代表が定期的に戦うリーグ戦であり、より強化に重きを置いているのが特徴だ。その延長線上に優勝というタイトルがあるという認識があるだろう。そのため、タイトルの価値で言えば、EUROが大きく勝っていると言える。

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  • UEFAネーションズリーグで優勝するとどうなる？

    UEFAネーションズリーグで優勝した場合は、もちろんタイトル獲得という扱いになる。UEFAネーションズリーグファイナルズの優勝賞金は、600万ユーロ（約9億8000万円）。そのため、優勝国は出場賞金やグループ首位賞金を含めると最大1050万ユーロ（約17億円）を手にすることができる。

    その他、EUROの予選システムにも影響している。

    基本的にはEURO予選の結果で出場チームが決まるが、残りの出場枠として予選グループの残りの2位チーム（※成績上位8チームを逃した国）と、2026/27 UEFAネーションズリーグの予選非出場グループで最上位の勝者との間で行われるプレーオフによって決定される。そのため、万が一、通常の予選グループで敗退（3位以下など）しても、ネーションズリーグの成績上位であれば、ワールドカップやEUROの本大会出場をかけた「プレーオフ」へ回る権利を得られる。

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  • Lamine Yamal Nations League trophy Spain 2025Getty

    UEFAネーションズリーグ歴代優勝国

    2019年：ポルトガル 1-0 オランダ
    2021年：フランス 2-1 スペイン
    2023年：クロアチア 0-0 スペイン（PK戦4-5）
    2025年：ポルトガル 2-2 スペイン（PK戦 5-3）

  • UEFAネーションズリーグの放送予定

    UEFAネーションズリーグ｜放送・配信予定

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