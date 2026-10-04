UEFAネーションズリーグとは？EUROとの違い、優勝するとどうなる？

2018年に始まった欧州各国の代表チームによる大会。他大陸などとの親善試合を減らし、実力の近い欧州国同士が競い合うことを目的としている。欧州だけで強化が進んでいることとなり、近年の躍進にも寄与している。

リーグはA～Dの4段階に分かれ、グループステージで総当たりの対戦を行う。リーグAの上位チームは決勝トーナメントを戦い、優勝を争う。

下位チームは、下部リーグの上位チームと昇降格プレーオフを戦う。

なお、2028/29シーズンからは3リーグ制に移行するため、2026/27シーズンの昇格・降格は各リーグ18チームとなるように構成されている。その際に、リーグDの全チームがリーグCに昇格する。



