U21日本代表 最新メンバーリスト｜2028年ロス五輪世代
U-21日本代表｜試合日程
23 濱﨑知康
ポジション：GK
所属チーム：明治大
生年月日：2005年4月10日(年齢21歳)
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12 小林将天
ポジション：GK
所属チーム：松本山雅FC
生年月日：2005年9月20日(年齢21歳)
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1 ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾
ポジション：GK
所属チーム：名古屋グランパス
生年月日：2006年1月10日(年齢20歳)
25 小泉佳絃（11月14日離脱）
ポジション：DF
所属チーム：明治大
生年月日：2005年4月19日(年齢21歳)
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5 市原吏音
ポジション：DF
所属チーム：AZアルクマール／オランダ
生年月日：2005年7月7日(年齢21歳)
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2 梅木怜
ポジション：DF
所属チーム：FC今治
生年月日：2005年8月25日(年齢21歳)
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4 喜多壱也
ポジション：DF
所属チーム：レアル・ソシエダ／スペイン
生年月日：2005年9月16日(年齢21歳)
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3 小杉啓太
ポジション：DF
所属チーム：アイントラハト・フランクフルト／ドイツ
生年月日：2006年3月18日(年齢20歳)
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6 永野修都
ポジション：DF
所属チーム：FC東京
生年月日：2006年4月15日(年齢20歳)
22 岡部タリクカナイ颯斗
ポジション：DF
所属チーム：東洋大
生年月日：2006年7月5日(年齢20歳)
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21 佐藤海宏
ポジション：DF
所属チーム：アルビレックス新潟
生年月日：2007年2月26日(年齢19歳)
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15 森壮一朗
ポジション：DF
所属チーム：ファジアーノ岡山
生年月日：2007年6月29日(年齢19歳)
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14 大関友翔
ポジション：MF
所属チーム：川崎フロンターレ
生年月日：2005年2月6日(年齢21歳)
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7 石渡ネルソン
ポジション：MF
所属チーム：シントトロイデンVV／ベルギー
生年月日：2005年5月10日(年齢21歳)
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17 岩本悠庵
ポジション：MF
所属チーム：中京大
生年月日：2006年4月15日(年齢20歳)
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8 中島洋太朗
ポジション：MF
所属チーム：サンフレッチェ広島
生年月日：2006年4月22日(年齢20歳)
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16 笹修大
ポジション：MF
所属チーム：浦和レッズ
生年月日：2006年8月31日(年齢20歳)
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10 佐藤龍之介
ポジション：MF
所属チーム：バレンシアCF／スペイン
生年月日：2006年10月16日(年齢20歳)
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18 嶋本悠大
ポジション：MF
所属チーム：清水エスパルス
生年月日：2006年10月26日(年齢20歳)
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9 塩貝健人
ポジション：FW
所属チーム：VfLヴォルフスブルク／ドイツ
生年月日：2005年3月26日(年齢21歳)
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13 齋藤俊輔
ポジション：FW
所属チーム：KVCウェステルロー／ベルギー
生年月日：2005年4月26日(年齢21歳)
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20 石井久継
ポジション：FW
所属チーム：湘南ベルマーレ
生年月日：2005年7月7日(年齢21歳)
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11 横山夢樹
ポジション：FW
所属チーム：セレッソ大阪
生年月日：2005年9月23日(年齢21歳)
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24 石橋瀬凪（11月8日追加招集）
ポジション：FW
所属チーム：湘南ベルマーレ
生年月日：2006年4月22日(年齢20歳)
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19 高岡伶颯（11月14日離脱）
ポジション：FW
所属チーム：パトロ・アイスデン・マースメヘレン／ベルギー
生年月日：2007年3月12日(年齢19歳)
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