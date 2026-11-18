2026年11月19日に開幕するFIFA U-17ワールドカップ2026。昨年に続き今年もカタールで開催される同大会には、U-17日本代表も出場し、アンダー世代世界一の座を懸けて強豪国と対戦する。
本記事では、FIFA U-17ワールドカップ2026の試合日程、対戦カード、順位表、組み合わせ、放送・配信予定を紹介する。
2026年11月19日に開幕するFIFA U-17ワールドカップ2026。昨年に続き今年もカタールで開催される同大会には、U-17日本代表も出場し、アンダー世代世界一の座を懸けて強豪国と対戦する。
本記事では、FIFA U-17ワールドカップ2026の試合日程、対戦カード、順位表、組み合わせ、放送・配信予定を紹介する。
FIFA U-17ワールドカップ2026は、昨年に続き今年もカタールで開催。2026年11月19日(木)に開幕し、グループステージ、ノックアウトステージ（決勝トーナメント）を経て、12月14日(月)に決勝戦が開催される。
ラウンド
試合日時
開幕戦
2026/11/19(木)
グループステージ
2026/11/19(木)～27(金)
ラウンド32
2026/11/30(月)～12/1(火)
ラウンド16
2026/12/3(木)～4(金)
準々決勝
2026/12/7(月)
準決勝
2026/12/10(木)
3位決定戦
2026/12/13(日)
決勝
2026/12/14(月)
※日本時間表記
FIFA U-17ワールドカップ2026には48カ国が出場。開催国カタールをはじめ、アジアから9カ国、アフリカから10カ国、北中米カリブ海から9カ国、南米から7カ国、オセアニアから3カ国、ヨーロッパから11カ国が出場する。
出場国
大陸
出場数
最高成績
カタール（開催国）
アジア
9回目
4位(1991)
サウジアラビア
アジア
5回目
優勝(1989)
タジキスタン
アジア
4回目
ラウンド16(2007)
オーストラリア
アジア
14回目
準優勝(1999)
ウズベキスタン
アジア
5回目
準々決勝(2011,2023)
中国
アジア
7回目
準々決勝(1985,2005)
日本
アジア
12回目
準々決勝(1993,2011,2025)
韓国
アジア
9回目
準々決勝(1987,2009,2019)
ベトナム
アジア
初出場
-
タンザニア
アフリカ
初出場
-
カメルーン
アフリカ
3回目
グループステージ(2003,2019)
エジプト
アフリカ
4回目
準々決勝(1997)
コートジボワール
アフリカ
6回目
3位(1987)
モロッコ
アフリカ
4回目
準々決勝(2023,2025)
アルジェリア
アフリカ
2回目
グループステージ(2009)
マリ
アフリカ
8回目
準優勝(2015)
セネガル
アフリカ
4回目
ラウンド16(2019,2023)
モザンビーク
アフリカ
初出場
-
ウガンダ
アフリカ
2回目
ラウンド16(2025)
コスタリカ
北中米カリブ海
12回目
準々決勝(2001,2003,2005,2015)
ハイチ
北中米カリブ海
4回目
グループステージ(2007,2019,2025)
パナマ
北中米カリブ海
5回目
ラウンド16(2011)
*ドミニカ共和国
北中米カリブ海
初出場
-
キューバ
北中米カリブ海
3回目
グループステージ(1989,1991)
ホンジュラス
北中米カリブ海
7回目
準々決勝(2013)
ジャマイカ
北中米カリブ海
3回目
グループステージ(1999,2011)
メキシコ
北中米カリブ海
17回目
優勝(2005,2011)
ドミニカ共和国
北中米カリブ海
初出場
-
ブラジル
南米
20回目
優勝(1997,1999,2003,2019)
アルゼンチン
南米
17回目
3位(1991,1995,2003)
コロンビア
南米
8回目
4位(2003,2009)
エクアドル
南米
7回目
準々決勝(1995,2015)
チリ
南米
7回目
3位(1993)
ウルグアイ
南米
7回目
準優勝(2011)
ベネズエラ
南米
4回目
ラウンド16(2023)
ニューカレドニア
オセアニア
4回目
グループステージ(2017,2023,2025)
ニュージーランド
オセアニア
12回目
ラウンド16(2009,2011,2015)
フィジー
オセアニア
2回目
グループステージ(2025)
スペイン
欧州
12回目
準優勝(1991,2003,2007,2017)
ベルギー
欧州
4回目
3位(2015)
モンテネグロ
欧州
初出場
-
クロアチア
欧州
5回目
準々決勝(2015)
デンマーク
欧州
2回目
グループステージ(2011)
フランス
欧州
10回目
優勝(2001)
ギリシャ
欧州
初出場
-
イタリア
欧州
10回目
3位(2025)
アイルランド
欧州
2回目
ラウンド16(2025)
ルーマニア
欧州
初出場
-
セルビア
欧州
初出場
-
*：アメリカの出場見送りに伴い、ドミニカ共和国が代替出場
グループA
グループB
グループC
カタール
韓国
アルゼンチン
パナマ
ウガンダ
オーストラリア
エジプト
ニューカレドニア
モザンビーク
ギリシャ
エクアドル
デンマーク
グループD
グループE
グループF
フランス
イタリア
セネガル
ハイチ
ジャマイカ
クロアチア
サウジアラビア
コートジボワール
キューバ
ウルグアイ
ウズベキスタン
タジキスタン
グループG
グループH
グループI
マリ
スペイン
ブラジル
ニュージーランド
中国
アイルランド
ベルギー
フィジー
タンザニア
ベトナム
モロッコ
コスタリカ
グループJ
グループK
グループL
ドミニカ共和国
メキシコ
日本
モンテネグロ
ルーマニア
コロンビア
チリ
カメルーン
セルビア
アルジェリア
ベネズエラ
ホンジュラス
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順位
チーム
試合
勝
分
敗
得失点差
勝点
1
カタール
0
0
0
0
0
0
2
パナマ
0
0
0
0
0
0
3
エジプト
0
0
0
0
0
0
4
ギリシャ
0
0
0
0
0
0
試合日時
節
対戦カード
2026/11/20(金) 0:30
1
カタール - パナマ
2026/11/20(金) 1:00
1
エジプト - ギリシャ
2026/11/22(日) 21:30
2
ギリシャ - パナマ
2026/11/23(月) 0:00
2
カタール - エジプト
2026/11/25(水) 23:30
3
ギリシャ - カタール
2026/11/25(水) 23:30
3
パナマ - エジプト
※日本時間表記
順位
チーム
試合
勝
分
敗
得失点差
勝点
1
韓国
0
0
0
0
0
0
2
ウガンダ
0
0
0
0
0
0
3
ニューカレドニア
0
0
0
0
0
0
4
エクアドル
0
0
0
0
0
0
試合日時
節
対戦カード
2026/11/19(木) 22:00
1
ニューカレドニア - エクアドル
2026/11/19(木) 22:30
1
韓国 - ウガンダ
2026/11/22(日) 22:00
2
エクアドル - ウガンダ
2026/11/22(日) 23:30
2
韓国 - ニューカレドニア
2026/11/25(水) 21:30
3
エクアドル - 韓国
2026/11/25(水) 21:30
3
ウガンダ - ニューカレドニア
※日本時間表記
順位
チーム
試合
勝
分
敗
得失点差
勝点
1
アルゼンチン
0
0
0
0
0
0
2
オーストラリア
0
0
0
0
0
0
3
モザンビーク
0
0
0
0
0
0
4
デンマーク
0
0
0
0
0
0
試合日時
節
対戦カード
2026/11/20(金) 0:00
1
モザンビーク - デンマーク
2026/11/20(金) 1:00
1
アルゼンチン - オーストラリア
2026/11/22(日) 21:30
2
デンマーク - オーストラリア
2026/11/23(月) 0:30
2
アルゼンチン - モザンビーク
2026/11/26(木) 0:30
3
デンマーク - アルゼンチン
2026/11/26(木) 0:30
3
オーストラリア - モザンビーク
※日本時間表記
順位
チーム
試合
勝
分
敗
得失点差
勝点
1
フランス
0
0
0
0
0
0
2
ハイチ
0
0
0
0
0
0
3
サウジアラビア
0
0
0
0
0
0
4
ウルグアイ
0
0
0
0
0
0
試合日時
節
対戦カード
2026/11/19(木) 22:00
1
フランス - ハイチ
2026/11/19(木) 23:00
1
サウジアラビア - ウルグアイ
2026/11/22(日) 22:30
2
フランス - サウジアラビア
2026/11/23(月) 0:30
2
ウルグアイ - ハイチ
2026/11/25(水) 22:30
3
ウルグアイ - フランス
2026/11/25(水) 22:30
3
ハイチ - サウジアラビア
※日本時間表記
順位
チーム
試合
勝
分
敗
得失点差
勝点
1
イタリア
0
0
0
0
0
0
2
ジャマイカ
0
0
0
0
0
0
3
コートジボワール
0
0
0
0
0
0
4
ウズベキスタン
0
0
0
0
0
0
試合日時
節
対戦カード
2026/11/21(土) 0:00
1
イタリア - ジャマイカ
2026/11/21(土) 1:00
1
コートジボワール - ウズベキスタン
2026/11/23(月) 22:00
2
ウズベキスタン - ジャマイカ
2026/11/23(月) 23:30
2
イタリア - コートジボワール
2026/11/26(木) 23:00
3
ウズベキスタン - イタリア
2026/11/26(木) 23:00
3
ジャマイカ - コートジボワール
※日本時間表記
順位
チーム
試合
勝
分
敗
得失点差
勝点
1
イタリア
0
0
0
0
0
0
2
ジャマイカ
0
0
0
0
0
0
3
コートジボワール
0
0
0
0
0
0
4
ウズベキスタン
0
0
0
0
0
0
試合日時
節
対戦カード
2026/11/21(土) 0:00
1
イタリア - ジャマイカ
2026/11/21(土) 1:00
1
コートジボワール - ウズベキスタン
2026/11/23(月) 22:00
2
ウズベキスタン - ジャマイカ
2026/11/23(月) 23:30
2
イタリア - コートジボワール
2026/11/26(木) 23:00
3
ウズベキスタン - イタリア
2026/11/26(木) 23:00
3
ジャマイカ - コートジボワール
※日本時間表記
順位
チーム
試合
勝
分
敗
得失点差
勝点
1
セネガル
0
0
0
0
0
0
2
クロアチア
0
0
0
0
0
0
3
キューバ
0
0
0
0
0
0
4
タジキスタン
0
0
0
0
0
0
試合日時
節
対戦カード
2026/11/20(金) 22:00
1
キューバ - タジキスタン
2026/11/21(土) 0:30
1
セネガル - クロアチア
2026/11/23(月) 21:30
2
タジキスタン - クロアチア
2026/11/23(月) 22:30
2
セネガル - キューバ
2026/11/27(金) 1:00
3
タジキスタン - セネガル
2026/11/27(金) 1:00
3
クロアチア - キューバ
※日本時間表記
順位
チーム
試合
勝
分
敗
得失点差
勝点
1
マリ
0
0
0
0
0
0
2
ニュージーランド
0
0
0
0
0
0
3
ベルギー
0
0
0
0
0
0
4
ベトナム
0
0
0
0
0
0
試合日時
節
対戦カード
2026/11/20(金) 22:00
1
ベルギー - ベトナム
2026/11/20(金) 22:30
1
マリ - ニュージーランド
2026/11/24(火) 0:30
2
マリ - ベルギー
2026/11/24(火) 0:30
2
ベトナム - ニュージーランド
2026/11/26(木) 22:00
3
ベトナム - マリ
2026/11/26(木) 22:00
3
ニュージーランド - ベルギー
※日本時間表記
順位
チーム
試合
勝
分
敗
得失点差
勝点
1
スペイン
0
0
0
0
0
0
2
中国
0
0
0
0
0
0
3
フィジー
0
0
0
0
0
0
4
モロッコ
0
0
0
0
0
0
試合日時
節
対戦カード
2026/11/20(金) 23:00
1
スペイン - 中国
2026/11/21(土) 1:00
1
フィジー - モロッコ
2026/11/23(月) 21:30
2
スペイン - フィジー
2026/11/24(火) 0:00
2
モロッコ - 中国
2026/11/27(金) 0:00
3
モロッコ - スペイン
2026/11/27(金) 0:00
3
中国 - フィジー
※日本時間表記
順位
チーム
試合
勝
分
敗
得失点差
勝点
1
ブラジル
0
0
0
0
0
0
2
アイルランド
0
0
0
0
0
0
3
タンザニア
0
0
0
0
0
0
4
コスタリカ
0
0
0
0
0
0
試合日時
節
対戦カード
2026/11/21(土) 22:00
1
タンザニア - コスタリカ
2026/11/22(日) 0:00
1
ブラジル - アイルランド
2026/11/24(火) 21:30
2
コスタリカ - アイルランド
2026/11/25(水) 0:00
2
ブラジル - タンザニア
2026/11/27(金) 23:00
3
コスタリカ - ブラジル
2026/11/27(金) 23:00
3
アイルランド - タンザニア
※日本時間表記
順位
チーム
試合
勝
分
敗
得失点差
勝点
1
ドミニカ共和国
0
0
0
0
0
0
2
モンテネグロ
0
0
0
0
0
0
3
チリ
0
0
0
0
0
0
4
アルジェリア
0
0
0
0
0
0
試合日時
節
対戦カード
2026/11/21(土) 23:30
1
ドミニカ共和国 - モンテネグロ
2026/11/22(日) 0:30
1
チリ - アルジェリア
2026/11/24(火) 23:30
2
ドミニカ共和国 - チリ
2026/11/25(水) 0:30
2
アルジェリア - モンテネグロ
2026/11/28(土) 0:00
3
アルジェリア - ドミニカ共和国
2026/11/28(土) 0:00
3
モンテネグロ - チリ
※日本時間表記
順位
チーム
試合
勝
分
敗
得失点差
勝点
1
メキシコ
0
0
0
0
0
0
2
ルーマニア
0
0
0
0
0
0
3
カメルーン
0
0
0
0
0
0
4
ベネズエラ
0
0
0
0
0
0
試合日時
節
対戦カード
2026/11/21(土) 22:30
1
カメルーン - ベネズエラ
2026/11/22(日) 0:30
1
メキシコ - ルーマニア
2026/11/24(火) 21:30
2
ベネズエラ - ルーマニア
2026/11/24(火) 22:30
2
メキシコ - カメルーン
2026/11/28(土) 1:00
3
ベネズエラ - メキシコ
2026/11/28(土) 1:00
3
ルーマニア - カメルーン
※日本時間表記
順位
チーム
試合
勝
分
敗
得失点差
勝点
1
日本
0
0
0
0
0
0
2
コロンビア
0
0
0
0
0
0
3
セルビア
0
0
0
0
0
0
4
ホンジュラス
0
0
0
0
0
0
試合日時
節
対戦カード
2026/11/21(土) 21:30
1
日本 - コロンビア
2026/11/21(土) 21:30
1
セルビア - ホンジュラス
2026/11/24(火) 22:00
2
日本 - セルビア
2026/11/25(水) 0:30
2
ホンジュラス - コロンビア
2026/11/27(金) 22:00
3
ホンジュラス - 日本
2026/11/27(金) 22:00
3
コロンビア - セルビア
※日本時間表記
試合日時
対戦カード
2026/11/30(月) 21:30
未定 - 未定
2026/11/30(月) 21:30
未定 - 未定
2026/11/30(月) 22:00
未定 - 未定
2026/11/30(月) 22:30
未定 - 未定
2026/11/30(月) 23:30
未定 - 未定
2026/12/1(火) 0:00
未定 - 未定
2026/12/1(火) 0:30
未定 - 未定
2026/12/1(火) 0:30
未定 - 未定
2026/12/1(火) 21:30
未定 - 未定
2026/12/1(火) 21:30
未定 - 未定
2026/12/1(火) 22:00
未定 - 未定
2026/12/1(火) 22:30
未定 - 未定
2026/12/1(火) 23:30
未定 - 未定
2026/12/2(水) 0:00
未定 - 未定
2026/12/2(水) 0:30
未定 - 未定
2026/12/2(水) 0:30
未定 - 未定
※日本時間表記
試合日時
対戦カード
2026/12/3(木) 22:00
未定 - 未定
2026/12/3(木) 23:00
未定 - 未定
2026/12/4(金) 0:00
未定 - 未定
2026/12/4(金) 1:00
未定 - 未定
2026/12/4(金) 22:00
未定 - 未定
2026/12/4(金) 23:00
未定 - 未定
2026/12/5(土) 0:00
未定 - 未定
2026/12/5(土) 1:00
未定 - 未定
※日本時間表記
試合日時
対戦カード
2026/12/7(月) 21:30
未定 - 未定
2026/12/7(月) 22:30
未定 - 未定
2026/12/7(月) 23:30
未定 - 未定
2026/12/8(火) 0:30
未定 - 未定
※日本時間表記
試合日時
対戦カード
2026/12/10(木) 22:30
未定 - 未定
2026/12/11(金) 1:00
未定 - 未定
※日本時間表記
試合日時
対戦カード
2026/12/13(日) 21:30
未定 - 未定
※日本時間表記
試合日時
対戦カード
2026/12/14(月) 1:00
未定 - 未定
※日本時間表記
FIFA U-17ワールドカップ2026は、ネット『DAZN』で無料ライブ配信を実施。一方で、地上波やBS/CSといったテレビ放送、他のインターネットプラットフォームでのネット配信は予定されていない。
DAZNの各プラン登録者以外でも、DAZN Freemiumに登録することで、U-17日本代表戦を含むU-17ワールドカップ2026の全104試合を無料で視聴することが可能だ。
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
前述の通り、FIFA U-17ワールドカップ2026は、ネット『DAZN』で全試合無料ライブ配信を実施する。無料プランのDAZN Freemiumに加え、他の有料プランでも視聴可能だ。また、有料プランではJリーグや海外リーグ、さらにはサッカー以外のスポーツのコンテンツも視聴できる。
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。
また、『DAZN』ではラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。