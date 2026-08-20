プレミアリーグ2026-27 全チーム紹介・注目選手

プレミアリーグ2026-27シーズンは、日本国内では『U-NEXT』が全380試合を独占ライブ配信する予定だ。リーグ開幕から最終節まで、全試合をライブ配信で視聴できるため、各クラブの試合を追いたいファンにとって中心的な視聴手段となる。

視聴には、U-NEXTが提供する「サッカーパック」への加入が必要となる。配信内容は全380試合のライブ配信に加え、見逃し配信やハイライトも予定されており、リアルタイムで見られない試合を後からチェックしたい場合にも利用しやすい。

現時点で、DAZNやABEMA、SPOTV NOWなど、他の主要サービスでの配信予定は発表されていない。そのため、プレミアリーグ2026-27シーズンを日本で視聴したい場合は、U-NEXTの「サッカーパック」が基本的な選択肢となる。

項目 内容 配信サービス U-NEXT 対象プラン サッカーパック 配信試合数 プレミアリーグ全380試合 配信内容 ライブ配信、見逃し配信、ハイライト 月額料金(Web申し込み) 2,600円(税込) 月額料金(アプリ内申し込み) 3,000円(税込)

U-NEXTサッカーパックをお得に視聴する方法は？

U-NEXT

「U-NEXTサッカーパック」では、プレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。