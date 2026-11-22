リヴァプールvsマンチェスター・ユナイテッドの予想スタメン・見どころ・テレビ放送予定
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リヴァプールvsマンチェスター・U｜見どころ
キックオフ：2026年11月23日(月)1:30
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
2026-27シーズンのプレミアリーグ第11戦でリヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドによるノースウェストダービーが開催される。
リヴァプールは今季からイラオラが指揮を執り、開幕10試合を5勝3分け2敗の4位で終える。前節はクリスタル・パレスを3-1で下し、アーセナル戦の敗北から立て直しに成功。イサクやヴィルツ、バルコラらを擁する攻撃陣には豊富なタレントが揃う一方、ホームでは5試合でわずか1勝と苦戦している。宿敵を相手に本拠地での今季2勝目を挙げ、上位争いに弾みをつけたいところだ。
対するマンチェスター・Uは、開幕10試合でわずか1勝にとどまり、18位に低迷。これを受け、クラブはキャリックを解任してポチェッティーノにチームを託した。前節のアストン・ヴィラ戦では4失点するなど、リーグワーストの19失点を喫する守備の立て直しが早急な課題だ。新指揮官の初陣は宿敵リヴァプールとの大一番。新体制初戦で勝利を奪い、復調のきっかけにできるか注目だ。
この試合で特に注目したいのは、リヴァプールの攻撃陣とマンチェスター・Uの守備陣の攻防だ。リヴァプールはここまでリーグ4位となる160本のシュートを放ちながら、14得点と決定機をものにできていない。一方のマンチェスター・Uは、相手に許した決定機が33回に上り、開幕から10試合連続で失点。イラオラ率いるホームチームが相手の守備の隙を突き、それとも新指揮官ポチェッティーノが短期間で守備を立て直し、敵地で結果を残せるかが大きなポイントとなる。
なお、長年しのぎを削りあってきた両チームだが、直近の3試合ではマンチェスター・Uが2勝1分け0敗とリヴァプールを圧倒している。昨季もアンフィールドでマンチェスター・Uが2-1でリヴァプールに勝利した。
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リヴァプール｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
アリソン
■DF
アラウホ、ジャケ、ファン・ダイク、ケルケズ
■MF
ソボスライ、マック・アリスター、ガクポ、ヴィルツ、バルコラ
■FW
イサク
■監督
イラオラ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：カイセド
負傷選手情報：グラフェンベルフ、フリンポン、エキティケ、レオーニ、ブラッドリー
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マンチェスター・U｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ラマース
■DF
ダロット、マグワイア、マルティネス、ドルグ
■MF
ティーレマンス、メイヌー、ディアロ、フェルナンデス、クーニャ
■FW
ムベウモ
■監督
ポチェッティーノ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ラッシュフォード、マグワイア
負傷選手情報：ウガルテ、バレバ、ショー、シェシュコ
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リヴァプールvsマンチェスター・U｜注目選手
■リヴァプール｜アレクサンデル・イサク
リヴァプールの注目選手は、スイサクだ。2025年夏にニューカッスルから英国史上最高額で加入したが、昨季は負傷にも苦しみ、不本意な結果に終わった。しかし、今季は本来の得点力を取り戻し、ここまでリーグ戦9試合で7得点を記録。優れたスピードと足元の技術、そして高い決定力を武器にチームの得点源として存在感を放っている。
今節は開幕から失点が続くマンチェスター・Uの守備陣を相手に、イサクがその決定力を発揮できるかが注目される。リヴァプールは本拠地で思うように勝ち点を積み重ねられていないだけに、エースの活躍が勝利への鍵を握る。宿敵との伝統の一戦で得点を奪い、チームを貴重な勝利に導きたい。
■マンチェスター・ユナイテッド｜ブルーノ・フェルナンデス
対するマンチェスター・Uの注目選手はフェルナンデスだ。長年攻撃の中心を担ってきたポルトガル代表MFは昨季、プレミアリーグ記録となる21アシストをマーク。今季もここまで9試合で4得点2アシストを記録し、23回のチャンスを創出。不調なチームにとって替えの利かない絶対的な司令塔だ。
昨季のアンフィールドでの対戦では決勝ゴールをアシストしたブルーノだが、今回はチームが降格圏に沈む厳しい状況で宿敵との一戦を迎える。ポチェッティーノ新体制の初陣となる大一番では、キャプテンとして攻撃陣を牽引できるか。持ち前の創造性を発揮してリヴァプール守備陣攻略の糸口をつかみたい。
- U-NEXT
リヴァプールvsマンチェスター・U｜放送・配信予定
リヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドによるノースウェストダービーは、『U-NEXT』が国内独占ライブ配信の予定だ。
U-NEXTは、プレミアリーグを開幕から最終節までの全試合をライブ配信するため、各クラブの試合を追いたいファンにとって中心的な視聴手段となる。視聴には、U-NEXTが提供する「サッカーパック」への加入が必要となる。配信内容は全380試合のライブ配信に加え、見逃し配信やハイライトも予定されており、リアルタイムで見られない試合を後からチェックしたい場合にも利用しやすい。
現時点で、DAZNやABEMA、SPOTV NOWなど、他の主要サービスでの配信予定は発表されていない。そのため、プレミアリーグ2026-27シーズンを日本で視聴したい場合は、U-NEXTの「サッカーパック」が基本的な選択肢となる。
項目
内容
配信サービス
対象プラン
サッカーパック
配信試合数
プレミアリーグ全380試合
配信内容
ライブ配信、見逃し配信、ハイライト
月額料金
Web申し込み：2,600円(税込み)
アプリ内申し込み：3,000円(税込み)
※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
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