キックオフ：2026年11月23日(月)1:30

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

2026-27シーズンのプレミアリーグ第11戦でリヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドによるノースウェストダービーが開催される。

リヴァプールは今季からイラオラが指揮を執り、開幕10試合を5勝3分け2敗の4位で終える。前節はクリスタル・パレスを3-1で下し、アーセナル戦の敗北から立て直しに成功。イサクやヴィルツ、バルコラらを擁する攻撃陣には豊富なタレントが揃う一方、ホームでは5試合でわずか1勝と苦戦している。宿敵を相手に本拠地での今季2勝目を挙げ、上位争いに弾みをつけたいところだ。

対するマンチェスター・Uは、開幕10試合でわずか1勝にとどまり、18位に低迷。これを受け、クラブはキャリックを解任してポチェッティーノにチームを託した。前節のアストン・ヴィラ戦では4失点するなど、リーグワーストの19失点を喫する守備の立て直しが早急な課題だ。新指揮官の初陣は宿敵リヴァプールとの大一番。新体制初戦で勝利を奪い、復調のきっかけにできるか注目だ。

この試合で特に注目したいのは、リヴァプールの攻撃陣とマンチェスター・Uの守備陣の攻防だ。リヴァプールはここまでリーグ4位となる160本のシュートを放ちながら、14得点と決定機をものにできていない。一方のマンチェスター・Uは、相手に許した決定機が33回に上り、開幕から10試合連続で失点。イラオラ率いるホームチームが相手の守備の隙を突き、それとも新指揮官ポチェッティーノが短期間で守備を立て直し、敵地で結果を残せるかが大きなポイントとなる。

なお、長年しのぎを削りあってきた両チームだが、直近の3試合ではマンチェスター・Uが2勝1分け0敗とリヴァプールを圧倒している。昨季もアンフィールドでマンチェスター・Uが2-1でリヴァプールに勝利した。