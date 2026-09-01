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volleyball japan men(C)Getty Images
Tsutomu Maeda

バレーボールアジア選手権2026男子の試合日程・組み合わせ・順位表

ロサンゼルス五輪出場権獲得が懸かるバレーボールアジア選手権男子2026の試合日程・結果、順位表を紹介。バレー男子日本代表の最新スケジュール、中継局、視聴方法は？

  • 男子アジア選手権2026｜大会スケジュール

    バレーボール男子アジア選手権2026は、日本時間2026年9月4日(金)～13日(日)に福岡県で開催。この大会を制したチームは、2028年ロサンゼルス五輪の出場権を獲得することができる。また、準優勝、3位のチームも2027年FIVB男子バレーボールワールドカップの出場権を得られる。

    大会には12カ国が参加し、4チームずつ3グループの総当たり形式の予選ラウンドからスタート。全12チームの総合順位で上位8チームが、準々決勝からの決勝ラウンドに進むことができる。準々決勝からは一発勝負のトーナメント形式で決勝戦までが行われる。

    バレーボールネーションズリーグ2025男子大会日程

    ラウンド

    開催日程

    予選第1戦

    9/4(金)・5(土)

    予選第2戦

    9/6(日)・7(月)

    予選第3戦

    9/8(火)・9(水)

    準々決勝

    9/11(金)

    準決勝

    9/12(土)

    3位決定戦

    9/13(日)

    決勝

    9/13(日)

    ※試合日程が変更になる可能性があります。最新情報は大会公式サイトにてご確認ください。

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  • volleyball asia championship 2026 kv(c) FujiTelevision Network, Inc.

    男子アジア選手権2026｜放送・配信予定

    バレーボールアジア選手権2026男子は、テレビ放送が地上波『フジテレビ系列』と衛星放送『フジテレビONE/TWO/NEXT』、ネット配信が『TVer』と『FOD』で日本戦全試合、『Volleyball TV』が大会全試合を中継。『Volleyball TV』は英語音声による配信となる。

    また、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は通常の月額が1,320円(税込)だが、2026年9月2日(水)までに加入した場合は最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施している。

    チャンネル

    形態

    中継

    FOD(Amazon)
    [9/2までの加入で最初の1カ月が100円(税込)！]

    ネット

    日本戦全試合

    フジテレビONE/TWO/NEXT

    衛星放送

    日本戦全試合

    フジテレビ系列

    地上波放送

    日本戦全試合

    TVer

    ネット

    日本戦全試合

    Volleyball TV(英語音声)

    ネット

    大会全試合

    ※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

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  • 男子アジア選手権2026｜出場国・予選ラウンド組み合わせ

    バレーボール男子アジア選手権2026の予選ラウンドにて、日本はオーストラリア、バーレーン、オマーンと同じA組に入っている。

    グループA

    グループB

    グループC

    日本

    イラン

    カタール

    オーストラリア

    中国

    韓国

    バーレーン

    インド

    台湾

    オマーン

    ニュージーランド

    タイ

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  • 予選ラウンド順位表

    予選ラウンドの順位は全12チームの比較で決定。上位8チームが準々決勝からの決勝ラウンドに進出する。

    順位

    グループ

    試合数

    ポイント

    セット率

    ポイント率

    1

    日本

    A







    1

    オーストラリア

    A







    1

    バーレーン

    A







    1

    オマーン

    A







    1

    イラン

    B







    1

    中国

    B







    1

    インド

    B







    1

    ニュージーランド

    B







    1

    カタール

    C







    1

    韓国

    C







    1

    台湾

    C







    1

    タイ

    C







    ※各グループ1位・2位、各グループ3位のうち成績上位2チームが準々決勝へ進出。

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  • グループA｜試合日程・結果

    試合日程

    対戦カード

    9/4(金)19:30

    日本 vs オマーン

    9/5(土)10:00

    オーストラリア vs バーレーン

    9/6(日)19:30

    日本 vs バーレーン

    9/7(月)10:00

    オマーン vs オーストラリア

    9/8(火)19:30

    日本 vs オーストラリア

    9/9(水)10:00

    バーレーン vs オマーン

    ※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。

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  • グループB｜試合日程・結果

    試合日程

    対戦カード

    9/4(金)12:30

    イラン vs ニュージーランド

    9/5(土)13:30

    中国 vs インド

    9/6(日)10:00

    イラン vs インド

    9/7(月)13:30

    ニュージーランド vs 中国

    9/8(火)10:00

    インド vs ニュージーランド

    9/9(水)17:00

    イラン vs 中国

    ※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。

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  • グループC｜試合日程・結果

    試合日程

    対戦カード

    9/4(金)16:00

    韓国 vs 台湾

    9/5(土)17:00

    カタール vs タイ

    9/6(日)13:30

    カタール vs 台湾

    9/7(月)17:00

    タイ vs 韓国

    9/8(火)13:30

    カタール vs 韓国

    9/9(水)13:30

    台湾 vs タイ

    ※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。

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  • 準々決勝｜試合日程・結果

    試合日程

    対戦カード

    9/10(木)15:30

    未定

    9/10(木)19:30

    未定

    9/11(金)15:30

    未定

    9/11(金)19:30

    未定

    ※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。

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  • 準決勝｜試合日程・結果

    試合日程

    対戦カード

    9/12(土)15:30

    未定

    9/12(土)19:30

    未定

    ※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。

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  • 3位決定戦｜試合日程・結果

    試合日程

    対戦カード

    9/13(日)15:30

    未定

    ※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。

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  • 決勝｜試合日程・結果