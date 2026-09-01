バレーボールアジア選手権2026男子の試合日程・組み合わせ・順位表
男子アジア選手権2026｜大会スケジュール
バレーボール男子アジア選手権2026は、日本時間2026年9月4日(金)～13日(日)に福岡県で開催。この大会を制したチームは、2028年ロサンゼルス五輪の出場権を獲得することができる。また、準優勝、3位のチームも2027年FIVB男子バレーボールワールドカップの出場権を得られる。
大会には12カ国が参加し、4チームずつ3グループの総当たり形式の予選ラウンドからスタート。全12チームの総合順位で上位8チームが、準々決勝からの決勝ラウンドに進むことができる。準々決勝からは一発勝負のトーナメント形式で決勝戦までが行われる。
バレーボールネーションズリーグ2025男子大会日程
ラウンド
開催日程
予選第1戦
9/4(金)・5(土)
予選第2戦
9/6(日)・7(月)
予選第3戦
9/8(火)・9(水)
準々決勝
9/11(金)
準決勝
9/12(土)
3位決定戦
9/13(日)
決勝
9/13(日)
※試合日程が変更になる可能性があります。最新情報は大会公式サイトにてご確認ください。
- (c) FujiTelevision Network, Inc.
男子アジア選手権2026｜放送・配信予定
バレーボールアジア選手権2026男子は、テレビ放送が地上波『フジテレビ系列』と衛星放送『フジテレビONE/TWO/NEXT』、ネット配信が『TVer』と『FOD』で日本戦全試合、『Volleyball TV』が大会全試合を中継。『Volleyball TV』は英語音声による配信となる。
また、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は通常の月額が1,320円(税込)だが、2026年9月2日(水)までに加入した場合は最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施している。
チャンネル
形態
中継
FOD(Amazon)
[9/2までの加入で最初の1カ月が100円(税込)！]
ネット
日本戦全試合
衛星放送
日本戦全試合
フジテレビ系列
地上波放送
日本戦全試合
TVer
ネット
日本戦全試合
Volleyball TV(英語音声)
ネット
大会全試合
※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。
男子アジア選手権2026｜出場国・予選ラウンド組み合わせ
バレーボール男子アジア選手権2026の予選ラウンドにて、日本はオーストラリア、バーレーン、オマーンと同じA組に入っている。
グループA
グループB
グループC
日本
イラン
カタール
オーストラリア
中国
韓国
バーレーン
インド
台湾
オマーン
ニュージーランド
タイ
予選ラウンド順位表
予選ラウンドの順位は全12チームの比較で決定。上位8チームが準々決勝からの決勝ラウンドに進出する。
順位
国
グループ
試合数
勝
負
ポイント
セット率
ポイント率
1
日本
A
1
オーストラリア
A
1
バーレーン
A
1
オマーン
A
1
イラン
B
1
中国
B
1
インド
B
1
ニュージーランド
B
1
カタール
C
1
韓国
C
1
台湾
C
1
タイ
C
※各グループ1位・2位、各グループ3位のうち成績上位2チームが準々決勝へ進出。
グループA｜試合日程・結果
試合日程
対戦カード
9/4(金)19:30
日本 vs オマーン
9/5(土)10:00
オーストラリア vs バーレーン
9/6(日)19:30
日本 vs バーレーン
9/7(月)10:00
オマーン vs オーストラリア
9/8(火)19:30
日本 vs オーストラリア
9/9(水)10:00
バーレーン vs オマーン
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。
グループB｜試合日程・結果
試合日程
対戦カード
9/4(金)12:30
イラン vs ニュージーランド
9/5(土)13:30
中国 vs インド
9/6(日)10:00
イラン vs インド
9/7(月)13:30
ニュージーランド vs 中国
9/8(火)10:00
インド vs ニュージーランド
9/9(水)17:00
イラン vs 中国
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。
グループC｜試合日程・結果
試合日程
対戦カード
9/4(金)16:00
韓国 vs 台湾
9/5(土)17:00
カタール vs タイ
9/6(日)13:30
カタール vs 台湾
9/7(月)17:00
タイ vs 韓国
9/8(火)13:30
カタール vs 韓国
9/9(水)13:30
台湾 vs タイ
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。
準々決勝｜試合日程・結果
試合日程
対戦カード
9/10(木)15:30
未定
9/10(木)19:30
未定
9/11(金)15:30
未定
9/11(金)19:30
未定
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。
準決勝｜試合日程・結果
試合日程
対戦カード
9/12(土)15:30
未定
9/12(土)19:30
未定
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。
3位決定戦｜試合日程・結果
試合日程
対戦カード
9/13(日)15:30
未定
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。
決勝｜試合日程・結果
試合日程
対戦カード
9/13(日)19:30
未定
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