PSG対リヨンの予想スタメン・注目選手・見どころ｜リーグ・アン第8節

キックオフ：2026年10月26日(月)4:45

放送・配信：DAZN、DMM×DAZNホーダイ

2026-27シーズンのリーグ・アン第8節で王者パリ・サンジェルマン（PSG）と中村敬斗の所属するリヨンが激突する。

5連覇中の絶対王者PSGは今季、開幕3試合を2分け1敗と勝利なしで終えたものの、復調してリーグ戦4連勝を記録。前節にはストラスブールに3-1で勝利して2位まで順位を上げた。欧州の舞台でも好調で、チャンピオンズリーグではホームでバルセロナに4-2で競り勝って3連勝を記録。クヴァラツヘリアの長期離脱は大きな痛手だが、デンベレやドゥエを擁する攻撃陣は絶好調だ。

一方、リヨンは今季開幕から好スタートを切った。フォンセカ率いるチームは、ここまで4勝2分け1敗の勝ち点14で首位に立っている。6節に初黒星を喫したが、前節ニース戦で2-1で勝利を収めた。また、ヨーロッパリーグでは開幕2連勝を記録したが、ミッドウィークにはホッフェンハイムに完敗を喫した。新天地で早々にインパクトを残す中村が出場停止を受ける中、チームは王者PSGとのアウェーゲームに臨む。

この試合で特に注目したいのは、好調なPSGの攻撃陣とリーグ最少失点タイのリヨンの守備陣による攻防だ。PSGはリーグ4連勝に加え、CLでもマンチェスター・Cやバルセロナを相手にそれぞれ4得点を奪うなど、攻撃面で結果を残している。一方のリヨンは、今年4月の前回対戦でPSGを2-1で下しており、今回も相手の攻撃をどこまで抑えられるかが鍵となる。勝ち点14で並ぶ両チームの一戦で、PSGが攻撃力を発揮するのか、それともリヨンが再び敵地で勝利を収めるのか注目だ。