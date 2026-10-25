PSG対リヨンの予想スタメン・注目選手・見どころ｜リーグ・アン第8節
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PSGvsリヨン｜見どころ
キックオフ：2026年10月26日(月)4:45
放送・配信：DAZN、DMM×DAZNホーダイ
2026-27シーズンのリーグ・アン第8節で王者パリ・サンジェルマン（PSG）と中村敬斗の所属するリヨンが激突する。
5連覇中の絶対王者PSGは今季、開幕3試合を2分け1敗と勝利なしで終えたものの、復調してリーグ戦4連勝を記録。前節にはストラスブールに3-1で勝利して2位まで順位を上げた。欧州の舞台でも好調で、チャンピオンズリーグではホームでバルセロナに4-2で競り勝って3連勝を記録。クヴァラツヘリアの長期離脱は大きな痛手だが、デンベレやドゥエを擁する攻撃陣は絶好調だ。
一方、リヨンは今季開幕から好スタートを切った。フォンセカ率いるチームは、ここまで4勝2分け1敗の勝ち点14で首位に立っている。6節に初黒星を喫したが、前節ニース戦で2-1で勝利を収めた。また、ヨーロッパリーグでは開幕2連勝を記録したが、ミッドウィークにはホッフェンハイムに完敗を喫した。新天地で早々にインパクトを残す中村が出場停止を受ける中、チームは王者PSGとのアウェーゲームに臨む。
この試合で特に注目したいのは、好調なPSGの攻撃陣とリーグ最少失点タイのリヨンの守備陣による攻防だ。PSGはリーグ4連勝に加え、CLでもマンチェスター・Cやバルセロナを相手にそれぞれ4得点を奪うなど、攻撃面で結果を残している。一方のリヨンは、今年4月の前回対戦でPSGを2-1で下しており、今回も相手の攻撃をどこまで抑えられるかが鍵となる。勝ち点14で並ぶ両チームの一戦で、PSGが攻撃力を発揮するのか、それともリヨンが再び敵地で勝利を収めるのか注目だ。
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PSG｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
サフォノフ
■DF
ハキミ、マルキーニョス、パチョ、エルナンデス
■MF
ネヴィス、ヴィニーニャ、ルイス
■FW
ドゥエ、トーレス、アクリウシェ
■監督
エンリケ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：デンベレ、マルキーニョス
負傷選手情報：メンデス、クヴァラツヘリア
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リヨン｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
グライフ
■DF
アテカメ、マタ、ニアカテ、アブネル
■MF
モートン、トリッソ、デュランビル、ナーティ、ブダシュ
■FW
ヒンベール
■監督
フォンセカ
出場停止選手：中村
出場が不透明な選手：シュルツ
負傷選手情報：ウエドラオゴ、オペンダ、タグリアフィコ
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PSGvsリヨン｜注目選手
■PSG｜ヴィティーニャ
PSGの注目は中盤を支えるヴィティーニャ。正確なパスと優れたボールコントロールを武器に、攻撃の組み立てで重要な役割を担うポルトガル代表MFは、バルセロナ戦で決勝ゴールを奪うなど、4-2の勝利に貢献した。
リヨン戦では、中盤でのボール保持やパスワークを通じて攻撃のリズムを生み出せるかが注目される。今季ここまで安定した守りを見せる相手守備陣の糸口を司令塔ヴィティーニャ中心に見出せるか。全体的に負傷者が多い中、同選手がこの一戦でチームを牽引する存在になり得る。
■PSG｜コランタン・トリッソ
リヨンの注目は主将を務めるトリッソだ。豊富な経験と高い戦術理解力を備え、中盤での攻守にわたる働きが持ち味のフランス人MFは、今季チーム内でモートンに次いで多くの出場時間を記録するなど、指揮官フォンセカの下で重要な役割を担っている。
直近のニース戦、さらにはホッフェンハイム戦と、ともにベンチスタートとなり、PSG戦に向けた温存であると予想されている。ホッフェンハイムに0-3の敗戦を喫したチームにとって、PSG戦では主将の存在が重要になるはずだ。強力な中盤を擁するPSGを相手に持ち前の経験と統率力を発揮できるか。
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PSGvsリヨン｜放送・配信予定
PSG vsリヨンの中継予定は？
中村敬斗所属のリヨンが王者PSGに挑む一戦は、ネット『DAZN』がライブ配信を行う。
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
PSGvsリヨンのおすすめ視聴方法
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