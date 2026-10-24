バルセロナvsレアル・マドリードの予想スタメン・注目選手・見どころ｜2026-27ラ・リーガ第10節

キックオフ：2026年10月26日(月)5:00

放送・配信：U-NEXT、DAZN

2026-27シーズンのラ・リーガ第10節でバルセロナとレアル・マドリードによる今季最初の「エル・クラシコ」がバルセロナの本拠地Spotifyカンプ・ノウで開催される。

2連覇中のバルセロナは、リーグ開幕から9戦全勝と圧倒的な成績を残している。ここまで39得点9失点を記録し、直近の第9節ではベティスに5-2で快勝。一方、20日に行われたチャンピオンズリーグではPSGに2-4で敗れ、今季公式戦初黒星を喫した。絶好調のラ・リーガで、宿敵との大一番を制して連勝記録を伸ばせるか。

一方、近年厳しい時間を過ごすレアル・マドリードは、今季就任したモウリーニョの下で、リーグ戦7勝2敗と、早くもバルセロナとは勝ち点6差。それでも、現在公式戦4連勝と調子を上げている。チャンピオンズリーグでも開幕3連勝と徐々に安定感を増し始めている。しかし、今回のクラシコでの大一番では前節一発退場のヴィニシウスが出場停止だ。

この試合で注目したいのは、両チームが誇る強力な攻撃陣の競演だ。バルセロナは今季リーグ戦9試合で39得点を記録しており、ハフィーニャやヤマルらを中心とした多彩な攻撃が大きな武器。一方、レアル・マドリードもエムバペを中心に高い得点力を誇り、素早い攻撃からゴールを狙う。ボールを保持して主導権を握りたいバルセロナに対し、モウリーニョ率いるレアル・マドリードがどのように対抗するのか。互いの攻撃力がぶつかり合う、激しい一戦が期待される。

なお、両チームの公式戦での対戦はこれが265回目。現在バルセロナとレアル・マドリードともに106勝を挙げており、まったくの互角の状態だ。