バルセロナvsレアル・マドリードの予想スタメン・注目選手・見どころ｜2026-27ラ・リーガ第10節
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バルセロナvsレアル・マドリード｜見どころ
キックオフ：2026年10月26日(月)5:00
放送・配信：U-NEXT、DAZN
2026-27シーズンのラ・リーガ第10節でバルセロナとレアル・マドリードによる今季最初の「エル・クラシコ」がバルセロナの本拠地Spotifyカンプ・ノウで開催される。
2連覇中のバルセロナは、リーグ開幕から9戦全勝と圧倒的な成績を残している。ここまで39得点9失点を記録し、直近の第9節ではベティスに5-2で快勝。一方、20日に行われたチャンピオンズリーグではPSGに2-4で敗れ、今季公式戦初黒星を喫した。絶好調のラ・リーガで、宿敵との大一番を制して連勝記録を伸ばせるか。
一方、近年厳しい時間を過ごすレアル・マドリードは、今季就任したモウリーニョの下で、リーグ戦7勝2敗と、早くもバルセロナとは勝ち点6差。それでも、現在公式戦4連勝と調子を上げている。チャンピオンズリーグでも開幕3連勝と徐々に安定感を増し始めている。しかし、今回のクラシコでの大一番では前節一発退場のヴィニシウスが出場停止だ。
この試合で注目したいのは、両チームが誇る強力な攻撃陣の競演だ。バルセロナは今季リーグ戦9試合で39得点を記録しており、ハフィーニャやヤマルらを中心とした多彩な攻撃が大きな武器。一方、レアル・マドリードもエムバペを中心に高い得点力を誇り、素早い攻撃からゴールを狙う。ボールを保持して主導権を握りたいバルセロナに対し、モウリーニョ率いるレアル・マドリードがどのように対抗するのか。互いの攻撃力がぶつかり合う、激しい一戦が期待される。
なお、両チームの公式戦での対戦はこれが265回目。現在バルセロナとレアル・マドリードともに106勝を挙げており、まったくの互角の状態だ。
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バルセロナ｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
J.ガルシア
■DF
カンセロ、クバルシ、マルティン、バルデ
■MF
ロドリ、ペドリ、ヤマル、ロペス、ゴードン
■FW
ハフィーニャ
■監督
フリック
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：クリステンセン、オルモ、E.ガルシア、クンデ、バルドグジ
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レアル・マドリード｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
クルトワ
■DF
ダンフリース、コナテ、ハイセン、ククレジャ
■MF
チュアメニ、バルベルデ、ギュレル、ベリンガム、ディオマンデ
■FW
エムバペ
■監督
モウリーニョ
出場停止選手：ヴィニシウス
出場が不透明な選手：メンディ
負傷選手情報：アセンシオ、ロドリゴ
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バルセロナvsレアル・マドリード｜注目選手
■バルセロナ｜ラミン・ヤマル
バルセロナの注目はヤマル。チームの攻撃を牽引する19歳のスペイン代表FWは、右サイドを主戦場とし、卓越したドリブル技術やチャンスメイクを持ち味とする。今季もここまで好調を維持しており、ラ・リーガでは開幕9試合で8得点6アシストを記録。高い得点関与でチームの攻撃を支えている。
昨季のレアル・マドリード戦でもゴールを挙げるなど、宿敵との一戦でもしっかりと結果を残している。今回も右サイドからの仕掛けや左足のシュート、味方へのラストパスで決定機を生み出せるか。ククレジャとのワールドカップ優勝メンバー同士のマッチアップは注目必至。チームの攻撃を左右するキーマンとして期待だ。
■レアル・マドリード｜キリアン・エムバペ
レアル・マドリードの注目はエムバペだ。2季連続ラ・リーガ得点王のフランス代表FWは、圧倒的なスピードと高い決定力を武器にゴールを量産している。今季もラ・リーガ開幕9試合で9得点を挙げており、チャンピオンズリーグでも3試合連続ゴールを記録。公式戦12試合で12得点と、エースとして抜群の存在感を示している。
今回のバルセロナとの大一番ではヴィニシウスが出場停止となるだけに、エムバペにかかる期待は一層大きい。ベリンガムやギュレルら強力なサポートとともにバルセロナ守備陣を攻略できるか。持ち前のスピードと決定力を発揮し、敵地でのクラシコ勝利に導けるかに大きな期待がかかる。
- U-NEXT
バルセロナvsレアル・マドリード｜放送・配信
22026-27シーズンのラ・リーガ第10節、バルセロナとレアル・マドリードによる「エル・クラシコ」は、『U-NEXT』と『DAZN』でライブ配信の予定だ。
そのため、地上波・BS・CSでのテレビ中継、また他のインターネットプラットフォームでのネット配信は予定されていない。
視聴サービス
月額料金
クラシコの視聴
主な特徴
2,600円(税込) ※Web申し込み
ライブ・見逃し配信
ラ・リーガ全380試合に加え、プレミアリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパなどを視聴可能
3,480円(税込)
DAZN経由でライブ視聴可能
DAZN StandardとDMMプレミアムをセットで利用できる
4,200円(税込)
ライブ配信予定
ラ・リーガのほか、Jリーグ、セリエA、ブンデスリーガ、野球、F1なども楽しめる
クラシコを含めてラ・リーガを中心に視聴する場合は、月額2,600円(税込)のU-NEXT サッカーパックが料金を抑えやすい。
一方で、ラ・リーガ以外の国内外スポーツも幅広く楽しみたい場合は、DMM×DAZNホーダイやDAZNを利用する方法がある。
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