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【11月19日】サッカー日本代表 中国戦のキックオフ時間・中継予定・メンバー｜2026年ワールドカップ(W杯)アジア最終予選

ワールドカップ AFC -降格戦中国 対 日本日本中国

【サッカー日本代表 最新情報】11月19日(火)に開催されるワールドカップアジア3次予選の中国代表戦のキックオフ時間、試合会場、テレビ放送予定を紹介。

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サッカー日本代表は11月19日(火)のワールドカップアジア3次予選で中国代表と対戦する。

本記事では、中国戦のキックオフ時間と試合会場などについて紹介する。

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