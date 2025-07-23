このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
soccer ballGetty Images
GOAL

高校総体2025サッカー男子・女子の出場校一覧

【高校総体2025】令和7年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）男女サッカー競技の出場校を紹介する。